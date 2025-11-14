25 чоловіків могли купити фіктивний сан священника: СБУ розслідує масштабну схему ухилення від мобілізації

У центрі гучного скандалу опинився єпископ Православної церкви України Кирило (Михайлюк) – слідчі підозрюють, що він організував схему видачі фіктивних посвідчень дияконів та священників для військовозобов’язаних чоловіків. За даними СБУ, щонайменше 25 осіб могли незаконно отримати духовний сан, що дозволяв уникнути мобілізації та проходження служби. Про це повідомляє ПЦУ, опублікувавши розпорядження Священного Синоду від 13 листопада.

Єпископ ПЦУ торгував “саном” для ухилянтів – СБУ розслідує гучну справу

Священний Синод ПЦУ вже відсторонив Кирила (Михайлюка) від керування Ужгородсько-Хустською єпархією на період розслідування. У церковному рішенні зазначено, що єпископові заборонено здійснювати хіротонії, видавати будь-які довідки чи посвідчення та представляти осіб як духовенство.

Згідно з ухвалами Галицького районного суду м. Львова, правоохоронці підозрюють, що єпископ ПЦУ організував та впровадив механізм перешкоджання законній діяльності ЗСУ, залучивши до схеми інших чинних та колишніх священнослужителів. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

"Керуючий (єпископ) Ужгородсько-Хустською єпархією ПЦУ Кирил за грошову винагороду організував видачу військовозобов’язаним особам фіктивних посвідчень про духовний сан диякона або священника, вирішенні проблемних питань у клієнтів з працівниками ТЦК, шляхом переконання посадових осіб ТЦК у їх намірах мобілізувати осіб з числа дияконів чи ієреїв ПЦУ. Використання вказаних посвідчень створює у працівників ТЦК та СП хибне уявлення про приналежність вказаної категорії осіб до духовенства, яке нібито не може приймати участі у бойових діях", – вказано у одній з судових ухвал.

Фіктивні посвідчення, за попередніми даними, видавали мешканцям Львова, Стрия, Івано-Франківська та Закарпаття, а сама схема нагадувала платну "дорогу в білий список".

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" раніше повідомляв, що цьогоріч кількість розпочатих кримінальних проваджень щодо самовільного залишення військових частин (СЗЧ) зросла вчетверо порівняно з минулим роком.