25 мужчин могли купить фиктивный сан священника: СБУ расследует масштабную схему уклонения от мобилизации

В центре громкого скандала оказался епископ Православной церкви Украины Кирилл (Михайлюк) – следователи подозревают, что он организовал схему выдачи фиктивных удостоверений дьяконов и священников для военнообязанных мужчин. По данным СБУ, по меньшей мере 25 человек могли незаконно получить духовный сан, позволявший избежать мобилизации и прохождения службы. Об этом сообщает ПЦУ, опубликовав распоряжение Священного Синода от 13 ноября.

Епископ ПЦУ торговал "саном" для уклоняющихся от службы - СБУ расследует громкое дело

Священный Синод ПЦУ уже отстранил Кирилла (Михайлюка) от управления Ужгородско-Хустской епархией на период расследования. В церковном решении отмечено, что епископу запрещено совершать хиротонии, выдавать какие-либо справки или удостоверения и представлять лиц как духовенство.

Согласно постановлениям Галицкого районного суда Львова, правоохранители подозревают, что епископ ПЦУ организовал и внедрил механизм препятствования законной деятельности ВСУ, привлекая к схеме других действующих и бывших священнослужителей. По этому факту было открыто уголовное производство по ч.1 ст.114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований).

"Управляющий (епископ) Ужгородско-Хустской епархией ВЦУ Кирилл за денежное вознаграждение организовал выдачу военнообязанным лицам фиктивных удостоверений о духовном сане диакона или священника, решении проблемных вопросов у клиентов с работниками ТЦК, путем убеждения должностных лиц ТЦК в их намерениях и их намерениях. Использование указанных удостоверений создает у работников ТЦК и СП ошибочное представление о принадлежности указанной категории лиц к духовенству, которое якобы не может принимать участия в боевых действиях", – говорится в одном из судебных решений.

Фиктивные удостоверения, по предварительным данным, выдавали жителям Львова, Стрыя, Ивано-Франковска и Закарпатья, а сама схема напоминала платную дорогу в белый список.

Напомним, ранее портал "Комментарии" ранее сообщал , что в этом году количество начатых уголовных производств по самовольному покидению воинских частей (СЗЧ) выросло вчетверо по сравнению с прошлым годом.