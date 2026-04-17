620 нападів і ситуація загострюється: ТЦК по всій Україні опинилися під ударом

Україну накрила хвиля агресії проти ТЦК: вже сотні інцидентів

Як повідомляють "Коментарі", про це повідомляє Київський обласний ТЦК та СП із посиланням на дані Національної поліції.

Станом на 12 квітня 2026 року зареєстровано 620 нападів на представників ТЦК. У структурі зазначають, що кількість таких інцидентів продовжує зростати і вже викликає серйозне занепокоєння.

Де ситуація найгірша

Найбільше випадків агресії зафіксовано у Харківській області – 69.

У Києві сталося 53 інциденти, а в Дніпропетровській області – 45.

Також значна кількість нападів зафіксована в інших регіонах:

– Волинська область – 39;

– Львівська – 37;

– Одеська – 36;

– Чернігівська – 34;

– Хмельницька – 30.

У Київській області за цей період сталося 24 напади.

Географія розширюється

У Миколаївській та Рівненській областях зафіксовано по 29 випадків, у Черкаській та Полтавській – по 26.

В Івано-Франківській області сталося 22 інциденти, у Запорізькій – 20.

Менші, але все ж регулярні випадки зафіксовані у:

– Тернопільській області – 17;

– Вінницькій та Закарпатській – по 16;

– Чернівецькій – 15;

– Житомирській – 14;

– Сумській та Кіровоградській – по 11.

Один випадок зафіксовано у Херсонській області.

Що це означає

У ТЦК наголошують: динаміка таких інцидентів стає дедалі більш загрозливою.

Фактично мова йде про системну проблему, яка охоплює більшість регіонів країни і може впливати на проведення мобілізаційних процесів.

