logo

BTC/USD

75741

ETH/USD

2354.83

USD/UAH

43.64

EUR/UAH

51.42

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Криминал 620 нападений и ситуация обостряется: ТЦК по всей Украины оказались под ударом
commentss НОВОСТИ Все новости

620 нападений и ситуация обостряется: ТЦК по всей Украине оказались под ударом

Больше всего атак – в Харькове, Киеве и Днепре, но тревожная тенденция охватывает всю страну.

17 апреля 2026, 10:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Украине уже зафиксированы сотни случаев агрессии против военнослужащих территориальных центров комплектования.

620 нападений и ситуация обостряется: ТЦК по всей Украине оказались под ударом

Украину накрыла волна агрессии против ТЦК: уже сотни инцидентов

Как сообщают " Комментарии ", об этом сообщает Киевский областной ТЦК и СП со ссылкой на данные Национальной полиции.

По состоянию на 12 апреля 2026 зарегистрировано 620 нападений на представителей ТЦК. В структуре отмечают, что количество таких инцидентов продолжает расти и уже вызывает серьезную обеспокоенность.

Где ситуация самая плохая

Больше всего случаев агрессии зафиксировано в Харьковской области – 69.

В Киеве произошло 53 инцидента, а в Днепропетровской области – 45.

Также значительное количество нападений зафиксировано в других регионах:
– Волынская область – 39;
– Львовская – 37;
– Одесская – 36;
– Черниговская – 34;
– Хмельницкая – 30.

В Киевской области за этот период произошло 24 нападения.

География расширяется

В Николаевской и Ровенской областях зафиксировано по 29 случаев, в Черкасской и Полтавской – по 26 случаев.

В Ивано-Франковской области произошло 22 инцидента, в Запорожской — 20.

Меньшие, но все же регулярные случаи зафиксированы в:
– Тернопольской области – 17;
– Винницкой и Закарпатской – по 16;
– Черновицкой – 15;
– Житомирской – 14;
– Сумской и Кировоградской – по 11.

Один случай зафиксирован в Херсонской области.

Что это значит

В ТЦК подчеркивают: динамика таких инцидентов становится все более угрожающей.

Фактически речь идет о системной проблеме, охватывающей большинство регионов страны и влияющих на проведение мобилизационных процессов.

Как сообщали ранее "Комментарии", в сети распространяется видео из Луцка, на котором зафиксирован необычный инцидент при проверке документов представителями ТЦК и полиции. Мужчина, сначала передвигавшийся с палкой, неожиданно бросил ее и начал убегать.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости