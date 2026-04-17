620 нападений и ситуация обостряется: ТЦК по всей Украине оказались под ударом

В Украине уже зафиксированы сотни случаев агрессии против военнослужащих территориальных центров комплектования.

Украину накрыла волна агрессии против ТЦК: уже сотни инцидентов

Как сообщают " Комментарии ", об этом сообщает Киевский областной ТЦК и СП со ссылкой на данные Национальной полиции.

По состоянию на 12 апреля 2026 зарегистрировано 620 нападений на представителей ТЦК. В структуре отмечают, что количество таких инцидентов продолжает расти и уже вызывает серьезную обеспокоенность.

Где ситуация самая плохая

Больше всего случаев агрессии зафиксировано в Харьковской области – 69.

В Киеве произошло 53 инцидента, а в Днепропетровской области – 45.

Также значительное количество нападений зафиксировано в других регионах:

– Волынская область – 39;

– Львовская – 37;

– Одесская – 36;

– Черниговская – 34;

– Хмельницкая – 30.

В Киевской области за этот период произошло 24 нападения.

География расширяется

В Николаевской и Ровенской областях зафиксировано по 29 случаев, в Черкасской и Полтавской – по 26 случаев.

В Ивано-Франковской области произошло 22 инцидента, в Запорожской — 20.

Меньшие, но все же регулярные случаи зафиксированы в:

– Тернопольской области – 17;

– Винницкой и Закарпатской – по 16;

– Черновицкой – 15;

– Житомирской – 14;

– Сумской и Кировоградской – по 11.

Один случай зафиксирован в Херсонской области.

Что это значит

В ТЦК подчеркивают: динамика таких инцидентов становится все более угрожающей.

Фактически речь идет о системной проблеме, охватывающей большинство регионов страны и влияющих на проведение мобилизационных процессов.

