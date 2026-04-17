620 нападений и ситуация обостряется: ТЦК по всей Украине оказались под ударом

Проніна Анна
В Украине уже зафиксированы сотни случаев агрессии против военнослужащих территориальных центров комплектования.
Украину накрыла волна агрессии против ТЦК: уже сотни инцидентов
Как сообщают " Комментарии ", об этом сообщает Киевский областной ТЦК и СП со ссылкой на данные Национальной полиции.
По состоянию на 12 апреля 2026 зарегистрировано 620 нападений на представителей ТЦК. В структуре отмечают, что количество таких инцидентов продолжает расти и уже вызывает серьезную обеспокоенность.
Больше всего случаев агрессии зафиксировано в Харьковской области – 69.
В Киеве произошло 53 инцидента, а в Днепропетровской области – 45.
Также значительное количество нападений зафиксировано в других регионах:
– Волынская область – 39;
– Львовская – 37;
– Одесская – 36;
– Черниговская – 34;
– Хмельницкая – 30.
В Киевской области за этот период произошло 24 нападения.
В Николаевской и Ровенской областях зафиксировано по 29 случаев, в Черкасской и Полтавской – по 26 случаев.
В Ивано-Франковской области произошло 22 инцидента, в Запорожской — 20.
Меньшие, но все же регулярные случаи зафиксированы в:
– Тернопольской области – 17;
– Винницкой и Закарпатской – по 16;
– Черновицкой – 15;
– Житомирской – 14;
– Сумской и Кировоградской – по 11.
Один случай зафиксирован в Херсонской области.
В ТЦК подчеркивают: динамика таких инцидентов становится все более угрожающей.
Фактически речь идет о системной проблеме, охватывающей большинство регионов страны и влияющих на проведение мобилизационных процессов.
Как сообщали ранее "Комментарии", в сети распространяется видео из Луцка, на котором зафиксирован необычный инцидент при проверке документов представителями ТЦК и полиции. Мужчина, сначала передвигавшийся с палкой, неожиданно бросил ее и начал убегать.