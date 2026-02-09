80 тисяч доларів за втечу: на Рівненщині викрили схему незаконного виїзду з України

На Рівненщині правоохоронці викрили та затримали 53-річного жителя Сарн, який організував масштабну схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за межі України. Свої "послуги" зловмисник оцінив у 80 тисяч доларів США, а тепер замість швидких грошей ризикує отримати до 9 років позбавлення волі. Про це повідомляє Поліція Рівненської області.

Рівненчанин організував канал переправлення чоловіків призовного віку за кордон

Як з’ясували слідчі, чоловік заздалегідь винайняв будинок у Сарненському районі, який використовував як тимчасовий "пункт збору". Саме туди він організував доставку вісьмох громадян, які підлягали мобілізації. Протягом доби чоловік забезпечував їх їжею та водою, готуючи до незаконного перетину державного кордону.

Кульмінація схеми відбулася 29 січня. Спершу фігурант на фургоні доправив двох чоловіків до заздалегідь обумовленого місця, після чого повернувся за іншими. Змінивши транспортний засіб, він завантажив шістьох осіб у салон та багажник позашляховика і вирушив у напрямку кордону.

Однак план дав збій: дорогою автомобіль зупинили правоохоронці. Усіх учасників схеми було затримано, а спробу незаконного переправлення — зірвано.

53-річного водія затримали в порядку статті 208 КПК України та повідомили про підозру за ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України — організація незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчинена щодо кількох осіб, за попередньою змовою та з корисливих мотивів.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб із правом внесення застави у розмірі 266 240 гривень, яку він згодом сплатив.

Окрім цього, усіх вісьмох чоловіків призовного віку притягнули до адміністративної відповідальності. Наразі триває досудове розслідування, у межах якого правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до організації схеми.

