80 тысяч долларов за побег: в Ровенской области разоблачили схему незаконного выезда из Украины

В Ровенской области правоохранители разоблачили и задержали 53-летнего жителя Сарн , который организовал масштабную схему незаконной переправки мужчин призывного возраста за пределы Украины. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 80 тысяч долларов США , а теперь вместо скорых денег рискует получить до 9 лет лишения свободы . Об этом сообщает Полиция Ровенской области.

Ровенчанин организовал канал переправки мужчин призывного возраста за границу

Как выяснили следователи, мужчина заранее снял дом в Сарненском районе , который использовал как временный "пункт сбора". Именно туда он организовал доставку восьми граждан, подлежащих мобилизации . В течение суток мужчина снабжал их пищей и водой, готовя к незаконному пересечению государственной границы.

Кульминация схемы состоялась 29 января . Сначала фигурант на фургоне доставил двух мужчин в заранее оговоренное место , после чего вернулся за другими. Сменив транспортное средство, он загрузил шесть человек в салон и багажник внедорожника и отправился в направлении границы.

Однако план дал сбой: по дороге автомобиль остановили правоохранители . Все участники схемы были задержаны, а попытка незаконной переправки — сорвана.

53-летний водитель задержан в порядке статьи 208 УПК Украины и сообщили о подозрении по ч.3 ст.332 Уголовного кодекса Украины — организация незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенная в отношении нескольких человек, по предварительному сговору и по корыстным мотивам.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с правом внесения залога в размере 266 240 гривен , которую он впоследствии уплатил.

Кроме того, всех восьмерых мужчин призывного возраста привлекли к административной ответственности . В настоящее время продолжается досудебное расследование, в рамках которого правоохранители устанавливают других лиц, причастных к организации схемы .

