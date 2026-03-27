10 років платили зарплату людині з паспортами РФ і «ДНР»: гучний скандал із українським бізнесом

В Україні спалахнув гучний скандал навколо відомого виробника солодощів. Журналісти виявили, що компанія протягом десяти років продовжувала виплачувати зарплату колишній співробітниці, яка залишилася на окупованій території та отримала паспорти Росії і так званої "ДНР".

Український виробник солодощів роками фінансував співробітницю з паспортами РФ і «ДНР»

Як передають "Коментарі", про це пишуть в своєму розслідуванні Bihus.Info .

Що відомо про схему

Йдеться про компанію "Онікс", яка виробляє продукцію під брендом "Лучіано". Після окупації частини Донеччини бізнес формально перемістився на підконтрольну Україні територію, але частина діяльності залишилася в Донецьку.

Саме там одна зі співробітниць перереєструвала підприємство за російським законодавством і фактично очолила його.

Попри це, українська частина компанії продовжувала платити їй зарплату аж до 2024 року.

Гроші, податки і робота на окупантів

За даними журналістів, підприємство в окупації не лише продовжило роботу, а й активно розвивалося.

Зокрема, лише за один рік оборот компанії склав сотні мільйонів рублів, а до бюджету Росії було сплачено значні суми податків.

Фактично бізнес працював у двох реальностях – українській і російській одночасно.

Реакція СБУ

Служба безпеки України вже зацікавилася цією історією. Кільком колишнім співробітницям підприємства заочно повідомили про підозру у пособництві державі-агресору.

Вони оголошені у розшук.

Питання без відповідей

Власники компанії заявляють, що після 2016 року не контролювали діяльність підприємства в Донецьку. Однак документи свідчать, що зв’язки могли зберігатися значно довше.

Зокрема, під час обшуків було знайдено документи, які підтверджують комунікацію з особами, що працювали в окупації.

Це ставить під сумнів офіційну версію керівництва.

Читайте також в "Коментарях", ситуація у прифронтовому Лимані та навколишніх селищах Донеччини досягла критичної межі. На сьогодні безпосередньо у місті залишаються 1995 мешканців, а в населених пунктах громади — ще близько 600 осіб. Попри щоденну небезпеку, вивезти людей зараз "практично неможливо".