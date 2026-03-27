10 лет платили зарплату человеку с паспортами РФ и ДНР: громкий скандал с украинским бизнесом

В Украине разразился громкий скандал вокруг известного производителя сладостей. Журналисты обнаружили, что компания в течение десяти лет продолжала выплачивать зарплату бывшей сотруднице, оставшейся на оккупированной территории и получившей паспорта России и так называемой "ДНР".

Украинский производитель сладостей годами финансировал сотрудницу с паспортами РФ и ДНР

Как передают "Комментарии", об этом пишут в своем расследовании Bihus.Info .

Что известно о схеме

Речь идет о компании "Оникс", производящей продукцию под брендом "Лучиано". После оккупации части Донбасса бизнес формально переместился на подконтрольную Украине территорию, но часть деятельности осталась в Донецке.

Там одна из сотрудниц перерегистрировала предприятие по российскому законодательству и фактически возглавила его.

Несмотря на это, украинская часть компании продолжала платить ей зарплату до 2024 года.

Деньги, налоги и работа на окупантов

По данным журналистов, предприятие в оккупации не только продолжило работу, но и активно развивалось.

В частности, всего за один год оборот компании составил сотни миллионов рублей, а в бюджет России были уплачены значительные суммы налогов.

Фактически бизнес работал в двух реальностях – украинском и российском одновременно.

Реакция СБУ

Служба безопасности Украины уже заинтересовалась этой историей. Нескольким бывшим сотрудницам предприятия заочно сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору.

Они объявлены в розыск.

Вопросы без ответов

Владельцы компании заявляют, что после 2016 не контролировали деятельность предприятия в Донецке. Однако документы свидетельствуют, что связи могли сохраняться гораздо дольше.

В частности, во время обысков были найдены документы, подтверждающие коммуникацию с лицами, работавшими в оккупации.

Это подвергает сомнению официальную версию руководства.

