Кривава стрілянина у школі Туреччини: 16 поранених, нападник наклав на себе руки

У Туреччині сталася надзвичайна подія, яка сколихнула країну — колишній учень влаштував стрілянину у навчальному закладі, поранивши десятки людей. Після нападу він покінчив із життям.

У Туреччині випускник відкрив вогонь у навчальному закладі і загинув

Як повідомляють "Коментарі", про це пише CNN.

Інцидент стався 14 квітня у місті Сіверек на південному сході країни. За попередніми даними, 18-річний нападник, озброєний дробовиком, відкрив вогонь по будівлі професійно-технічного коледжу.

Що відомо про атаку

Унаслідок стрілянини поранення отримали щонайменше 16 осіб. Серед постраждалих є вчитель, стан якого лікарі оцінюють як важкий.

Після нападу зловмисник сховався всередині будівлі. Коли він відмовився здатися, правоохоронці розгорнули спецпідрозділи, а всіх студентів і працівників евакуювали.

Чим завершився інцидент

Пізніше нападник вчинив самогубство, використавши ту ж зброю. Таким чином, затримати його живим не вдалося.

Що відомо про мотиви

Причини нападу наразі залишаються невідомими. Правоохоронці продовжують розслідування і встановлюють усі обставини трагедії.

За даними журналістів, подібні випадки стрілянини у школах для Туреччини є рідкістю, що робить цю подію ще більш резонансною.

Таким чином, інцидент у Сівереку став одним із найгучніших випадків насильства в освітньому середовищі країни за останній час.

