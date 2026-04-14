Головна Новини Суспільство Війна з Росією Потужні "прильоти" та масові блекаути: окупанти нажахані через масовану атаку
Потужні "прильоти" та масові блекаути: окупанти нажахані через масовану атаку

На тимчасово окупованих територіях у Мелітополі, Криму та на Донбасі, а також на території Росії зафіксовано серію потужних вибухів

14 квітня 2026, 10:20
Клименко Елена

На тимчасово окупованих територіях і в низці регіонів, підконтрольних Росії, протягом доби пролунала серія потужних вибухів, що супроводжувалися перебоями з електропостачанням. Зокрема, у Мелітополі зафіксовані проблеми зі світлом після ймовірного ураження енергетичної інфраструктури. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Фото: з відкритих джерел

За його даними, повторного удару зазнала підстанція "Мелітополь". Після інциденту на об’єкті виникла пожежа, а супутникові дані системи FIRMS вказують на осередок займання саме в зоні ураження.

Одночасно вибухи пролунали й у тимчасово окупованому Криму. За повідомленнями місцевих Telegram-каналів, зокрема "Кримський вітер", у районі аеродрому "Гвардійське" було чутно щонайменше кілька потужних вибухів. Подібні інциденти також фіксувалися поблизу населених пунктів Мирне, Шкільне, Феодосія, Керч та на південних територіях півострова. Очевидці повідомляли про активну роботу російських систем протиповітряної оборони, зокрема комплексів "Панцир", а також зенітних кулеметних установок.

Крім того, за інформацією Андрющенка, удари було завдано по території Росії. Зокрема, в місті Єлець Липецької області атаковано завод "Енергія". Попередньо повідомляється про постраждалих, однак офіційні структури заявляють про поранення внаслідок уламків. Водночас зазначається, що подібних наслідків можна було б уникнути за відсутності бойових дій у населених пунктах.

Також повідомляється про ураження в районі Рибінського на Донеччині, де, за попередніми даними, було знищено місце розташування російських сил, які використовували об’єкт для прихованого розміщення засобів ППО. У самому Донецьку очевидці чули вибухи поблизу району аеропорту.

Є припущення, що під удар могли потрапити місця зберігання та запуску безпілотників типу "Шахед". Остаточні наслідки інцидентів наразі уточнюються.

Портал "Коментарі" вже писав, що колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер вважає, що суттєвого нарощування повітряних атак з боку Росії очікувати не варто, оскільки вона вже використовує практично весь наявний у неї арсенал можливостей. 



