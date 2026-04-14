Мощные "прилеты" и массовые блекауты: оккупанты напуганы из-за массированной атаки

На временно оккупированных территориях и в ряде подконтрольных России регионов в течение суток прозвучала серия мощных взрывов, сопровождавшихся перебоями с электроснабжением. В частности, в Мелитополе зафиксированы проблемы со светом после вероятного поражения энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По его данным, повторный удар нанесла подстанция "Мелитополь". После инцидента на объекте возник пожар, а спутниковые данные системы FIRMS указывают на очаг возгорания именно в зоне поражения.

Одновременно взрывы прогремели и во временно оккупированном Крыму. По сообщениям местных Telegram-каналов, в частности "Крымский ветер", в районе аэродрома "Гвардейское" было слышно по меньшей мере несколько мощных взрывов. Подобные инциденты также фиксировались вблизи населенных пунктов Мирное, Школьное, Феодосия, Керчь и южных территориях полуострова. Очевидцы сообщали об активной работе российских систем противовоздушной обороны, в частности, комплексов "Панцирь", а также зенитных пулеметных установок.

Кроме того, по информации Андрющенко, удары были нанесены по территории России. В частности, в городе Елец Липецкой области атакован завод "Энергия". Предварительно сообщается о пострадавших, однако официальные структуры заявляют о ранениях в результате обломков. В то же время отмечается, что подобных последствий можно было бы избежать при отсутствии боевых действий в населенных пунктах.

Также сообщается о поражении в районе Рыбинского Донецкой области, где, по предварительным данным, было уничтожено месторасположение российских сил, использовавших объект для скрытого размещения средств ПВО. В самом Донецке очевидцы слышали взрывы вблизи района аэропорта.

Предполагается, что под удар могли попасть места хранения и запуска беспилотников типа "Шахед". Окончательные последствия инцидентов уточняются.

