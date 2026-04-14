Кровавая стрельба в школе Турции: 16 раненых, нападающий покончил с собой
Кровавая стрельба в школе Турции: 16 раненых, нападающий покончил с собой

Среди пострадавших есть учитель в тяжелом состоянии, мотив нападения неизвестен.

14 апреля 2026, 12:45
Проніна Анна

В Турции произошло чрезвычайное событие, всколыхнувшее страну — бывший ученик устроил стрельбу в учебном заведении, ранив десятки человек. После нападения он покончил с жизнью.

В Турции выпускник открыл огонь в учебном заведении и погиб

Как сообщают "Комментарии", об этом пишет CNN.

Инцидент произошел 14 апреля в городе Сиверек на юго-востоке страны. По предварительным данным, 18-летний нападающий, вооруженный дробовиком, открыл огонь по зданию профессионально-технического колледжа .

Что известно об атаке

В результате стрельбы ранения получили по меньшей мере 16 человек. Среди пострадавших есть учитель, состояние которого врачи оценивают как тяжелое.

После нападения злоумышленник скрылся внутри здания. Когда он отказался сдаться, правоохранители развернули спецподразделения, а всех студентов и работников эвакуировали.

Чем завершился инцидент

Позже нападавший совершил самоубийство, использовав то же оружие. Таким образом, задержать его в живых не удалось.

Что известно о мотивах

Причины нападения остаются неизвестными. Стражи порядка продолжают расследование и устанавливают все обстоятельства трагедии.

По данным журналистов, подобные случаи стрельбы в школах для Турции являются редкостью , что делает это событие еще более резонансным.

Таким образом, инцидент в Сивереке стал одним из самых громких случаев насилия в образовательной среде страны за последнее время.

Читайте также в "Комментариях", что на временно оккупированных территориях и в ряде подконтрольных России регионов в течение суток прозвучала серия мощных взрывов, сопровождавшихся перебоями с электроснабжением. В частности, в Мелитополе зафиксированы проблемы со светом после вероятного поражения энергетической инфраструктуры.



