Копав пісок – сяде на шість років, розкрадав мільйони на генератори – обмеження волі до п'яти років

У Рівненській області правоохоронці викрили незаконний видобуток корисних копалин місцевого значення, який завдав державі збитків на суму понад 1,5 мільйона гривень. Про це повідомляє Поліція в Рівненській області.

На Рівненщині викрили незаконний видобуток корисних копалин на понад 1,5 мільйона гривень

За даними слідства, 60-річний житель Рівного, який виконував обов’язки директора товариства з обмеженою відповідальністю, у серпні минулого року організував самовільний видобуток супіску на території Рівненського району. Підозрюваний не мав ліцензії на користування надрами, не оформив необхідних дозвільних документів та не сплачував рентні платежі й орендну плату, що є обов’язковими умовами законної діяльності у цій сфері.

Поліцейські встановили, що видобуті корисні копалини фігурант разом із невстановленими наразі особами завантажував у спеціальну техніку та перевозив на територію власного підприємства. Таким чином, за версією слідства, він використовував службове становище для організації незаконної схеми.

Слідчі, за оперативного супроводу працівників управління стратегічних розслідувань та за процесуального керівництва прокуратури, повідомили чоловіку про підозру за частиною третьою статті 240 Кримінального кодексу України – незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі, вчинене службовою особою з використанням службового становища за попередньою змовою групою осіб.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також триває встановлення інших осіб, які могли бути причетними до незаконної діяльності.

Правоохоронці наголошують, що незаконний видобуток корисних копалин не лише завдає державі значних фінансових втрат, а й створює екологічні ризики, оскільки здійснюється без дотримання встановлених норм і контролю.

У той же час, як повідомляли раніше "Коментарі", у Києві судитимуть посадовця КМДА за генератори з переплатою 4,8 млн грн. За наживу на біді киян чиновнику "світить" до п'яти років обмеження волі.