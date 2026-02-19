Копал песок – сядет на шесть лет, разворовывал миллионы на генераторы – ограничение свободы до пяти лет

В Ровенской области правоохранители разоблачили незаконную добычу полезных ископаемых местного значения, которая нанесла государству ущерб на сумму более 1,5 миллиона гривен. Об этом сообщает Полиция в Ровенской области.

В Ровенской области разоблачили незаконную добычу полезных ископаемых более чем на 1,5 миллиона гривен

По данным следствия, 60-летний житель Ровно, исполнявший обязанности директора общества с ограниченной ответственностью, в августе прошлого года организовал самовольную добычу супписка на территории Ровенского района. Подозреваемый не имел лицензии на пользование недрами, не оформил необходимые разрешительные документы и не платил рентные платежи и арендную плату , что является обязательными условиями законной деятельности в этой сфере.

Полицейские установили, что добытые полезные ископаемые фигурант вместе с неустановленными лицами загружал в специальную технику и перевозил на территорию собственного предприятия. Таким образом, по версии следствия он использовал служебное положение для организации незаконной схемы.

Следователи, при оперативном сопровождении работников управления стратегических расследований и процессуального руководства прокуратуры, сообщили мужчине о подозрении по части третьей статьи 240 Уголовного кодекса Украины – незаконная добыча полезных ископаемых местного значения в крупном размере, совершенное должностным лицом с использованием служебного положения по предварительному сговору групп.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения , а также продолжается установление других лиц, которые могли быть причастны к незаконной деятельности.

Правоохранители отмечают, что незаконная добыча полезных ископаемых не только наносит государству значительные финансовые потери, но и создает экологические риски, поскольку осуществляется без соблюдения установленных норм и контроля.

