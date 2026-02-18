Кому війна, а кому мати рідна: у Києві судитимуть посадовця КМДА за генератори з переплатою 4,8 млн грн

У Києві завершили розслідування щодо посадовця Київської міської державної адміністрації, якого обвинувачують у службовій недбалості під час закупівлі генераторів у період масштабних відключень електроенергії. Про це повідомляє поліція Києва.

Нажився на біді під час блекаутів — справу чиновника столичної адміністрації передали до суду

За даними слідства, йдеться про 53-річного керівника одного з департаментів КМДА. У 2023 році, під час масованих атак РФ на енергетичну інфраструктуру та тривалих блекаутів, він уклав договір із приватною компанією на закупівлю дизельних генераторів для Пунктів незламності — місць, де кияни могли зігрітися, зарядити телефони та отримати базову допомогу.

Слідчі та працівники СБУ встановили, що чиновник не провів належного моніторингу ринкових цін перед укладенням договору. У результаті генератори придбали за вартістю, яка значно перевищувала середньоринкову. За підрахунками правоохоронців, переплата постачальнику склала 4,8 мільйона гривень.

Йдеться не просто про формальні порушення. Закупівлі здійснювалися в умовах воєнного стану, коли кожна гривня бюджету мала особливу ціну, а Пункти незламності були критично важливими для тисяч мешканців столиці. Саме в цей період держава закликала до максимальної прозорості та відповідальності при використанні коштів.

На підставі зібраних доказів посадовцю раніше повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам. Правоохоронці наголошують, що неналежне виконання службових обов’язків у кризовий період може мати системні наслідки для громади.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років. Остаточне рішення щодо винуватості та міри покарання ухвалюватиме суд.

