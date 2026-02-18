Кому война, а кому мать родна: в Киеве будут судить чиновника КГГА за генераторы с переплатой 4,8 млн грн

В Киеве завершили расследование в отношении чиновника Киевской городской государственной администрации, обвиняемого в служебной халатности при закупке генераторов в период масштабных отключений электроэнергии. Об этом сообщает полиция Киева.

Нажился на беде во время блекаутов – дело чиновника столичной администрации передали в суд

По данным следствия, речь идет о 53-летнем руководителе одного из департаментов КГГА. В 2023 году, во время массированных атак РФ на энергетическую инфраструктуру и длительных блекаутов, он заключил договор с частной компанией на закупку дизельных генераторов для Пунктов несокрушимости — мест, где киевляне могли согреться, зарядить телефоны и получить базовую помощь.

Следователи и работники СБУ установили, что чиновник не провел должного мониторинга рыночных цен перед заключением договора. В результате генераторы приобрели по стоимости, значительно превышающей среднерыночную. По подсчетам правоохранителей, переплата поставщику составила 4,8 миллиона гривен .

Речь идет не просто о формальных нарушениях. Закупки осуществлялись в условиях военного положения, когда каждая гривна бюджета имела особую цену, а Пункты несокрушимости были критически важны для тысяч жителей столицы. Именно в этот период государство призвало к максимальной прозрачности и ответственности при использовании средств.

На основании собранных доказательств чиновнику ранее сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия охраняемым законом общественным интересам. Правоохранители отмечают, что ненадлежащее исполнение служебных обязанностей в кризисный период может иметь системные последствия для общества .

В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Окончательное решение о виновности и меры наказания будет приниматься судом.

