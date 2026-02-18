logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

51.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Криминал Кому война, а кому мать родна: в Киеве будут судить чиновника КГГА за генераторы с переплатой 4,8 млн грн
commentss НОВОСТИ Все новости

Кому война, а кому мать родна: в Киеве будут судить чиновника КГГА за генераторы с переплатой 4,8 млн грн

Следствие установило, что при закупке генераторов для Пунктов несокрушимости в Киеве оборудование приобрели по завышенным ценам, что стоило бюджету миллионы гривен.

18 февраля 2026, 10:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Киеве завершили расследование в отношении чиновника Киевской городской государственной администрации, обвиняемого в служебной халатности при закупке генераторов в период масштабных отключений электроэнергии. Об этом сообщает полиция Киева.

Кому война, а кому мать родна: в Киеве будут судить чиновника КГГА за генераторы с переплатой 4,8 млн грн

Нажился на беде во время блекаутов – дело чиновника столичной администрации передали в суд

По данным следствия, речь идет о 53-летнем руководителе одного из департаментов КГГА. В 2023 году, во время массированных атак РФ на энергетическую инфраструктуру и длительных блекаутов, он заключил договор с частной компанией на закупку дизельных генераторов для Пунктов несокрушимости — мест, где киевляне могли согреться, зарядить телефоны и получить базовую помощь.

Следователи и работники СБУ установили, что чиновник не провел должного мониторинга рыночных цен перед заключением договора. В результате генераторы приобрели по стоимости, значительно превышающей среднерыночную. По подсчетам правоохранителей, переплата поставщику составила 4,8 миллиона гривен .

Речь идет не просто о формальных нарушениях. Закупки осуществлялись в условиях военного положения, когда каждая гривна бюджета имела особую цену, а Пункты несокрушимости были критически важны для тысяч жителей столицы. Именно в этот период государство призвало к максимальной прозрачности и ответственности при использовании средств.

На основании собранных доказательств чиновнику ранее сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия охраняемым законом общественным интересам. Правоохранители отмечают, что ненадлежащее исполнение служебных обязанностей в кризисный период может иметь системные последствия для общества .

В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Окончательное решение о виновности и меры наказания будет приниматься судом.

Читайте также в "Комментариях", что в Киеве ограбили военного.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости