Колишній нардеп фіктивно влаштувався на роботу заради бронювання, а потім втік з країни

На Закарпатті правоохоронці викрили схему зловживань, пов’язану з незаконним отриманням бронювання від мобілізації в умовах воєнного стану. За даними обласної прокуратури, колишній народний депутат від забороненої партії був фіктивно працевлаштований на підприємстві критичної інфраструктури, що дозволило йому уникати призову, а згодом виїхати за межі України.

Екснардеп Іштван Гайдош. Фото з відкритих джерел

Слідство встановило, що у червні 2022 року екснардепа формально призначили начальником юридичного відділу одного з комунальних підприємств. Директор установи не лише оформив первинну відстрочку, а й протягом 2024-2025 років підписував документи для повторного бронювання.

Влітку 2025 року фігурант виїхав за кордон під виглядом службового відрядження та до України не повернувся. За оперативними даними, колишній депутат проживає в одній із країн ЄС і, окрім українського, має іноземне громадянство.

Попри відсутність реального виконання обов’язків, за час "роботи" чоловік отримав майже 700 тисяч гривень бюджетних коштів. Йдеться, зокрема, про виплати за відрядження, відпустки та лікарняні. Під час обшуку в його помешканні правоохоронці також виявили бойову вогнепальну зброю та боєприпаси без відповідних дозволів.

Обом фігурантам справи інкримінують привласнення та розтрату майна у великих розмірах, вчинені за попередньою змовою в умовах воєнного стану. Директору підприємства додатково закидають перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. Прокуратура вже звернулася до компетентних органів іноземної держави з клопотанням про вручення підозри в межах міжнародної правової допомоги.

За інформацією ЗМІ, у справі фігурує колишній нардеп Іштван Гайдош.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про дивні бронювання від мобілізації на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Також "Коментарі" писали про депутата від ОПЗЖ, який виїхав з України і не повернувся. Для цього він влаштувався носієм апаратури.