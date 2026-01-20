Бывший нардеп фиктивно устроился на работу ради бронирования, а затем бежал из страны

В Закарпатье правоохранители разоблачили схему злоупотреблений, связанную с незаконным получением бронирования от мобилизации в условиях военного положения. По данным областной прокуратуры, бывший народный депутат от запрещенной партии был фиктивно трудоустроен на предприятии критической инфраструктуры, что позволило ему избегать призыва, а затем выехать за пределы Украины.

Экс-нардеп Иштван Гайдош. Фото из открытых источников

Следствие установило, что в июне 2022 года экс-нардеп был формально назначен начальником юридического отдела одного из коммунальных предприятий. Директор учреждения не только оформил первоначальную отсрочку, но и в течение 2024-2025 годов подписывал документы для повторного бронирования.

Летом 2025 года фигурант выехал за границу под видом служебной командировки и в Украину не вернулся. По оперативным данным, бывший депутат проживает в одной из стран ЕС и, кроме украинского, имеет иностранное гражданство.

Несмотря на отсутствие реального исполнения обязанностей, за время работы мужчина получил почти 700 тысяч гривен бюджетных средств. Речь идет, в частности, о выплатах за командировки, отпуска и больничные. Во время обыска в его квартире правоохранители также обнаружили боевое огнестрельное оружие и боеприпасы без соответствующих разрешений.

Обеим фигурантам дела инкриминируют присвоение и растрату имущества в крупных размерах, совершенные по предварительному сговору в условиях военного положения. Директора предприятия дополнительно обвиняют в препятствии законной деятельности Вооруженных сил Украины. Прокуратура уже обратилась в компетентные органы иностранного государства с ходатайством о вручении подозрения в рамках международной правовой помощи.

По информации СМИ, по делу фигурирует бывший нардеп Иштван Гайдош.

