Бывший нардеп фиктивно устроился на работу ради бронирования, а затем бежал из страны
commentss НОВОСТИ Все новости

Бывший нардеп фиктивно устроился на работу ради бронирования, а затем бежал из страны

В Закарпатье разоблачили схему фиктивного трудоустройства экс-нардепа для бронирования от мобилизации.

20 января 2026, 15:55
Автор:
avatar

Slava Kot

В Закарпатье правоохранители разоблачили схему злоупотреблений, связанную с незаконным получением бронирования от мобилизации в условиях военного положения. По данным областной прокуратуры, бывший народный депутат от запрещенной партии был фиктивно трудоустроен на предприятии критической инфраструктуры, что позволило ему избегать призыва, а затем выехать за пределы Украины.

Бывший нардеп фиктивно устроился на работу ради бронирования, а затем бежал из страны

Экс-нардеп Иштван Гайдош. Фото из открытых источников

Следствие установило, что в июне 2022 года экс-нардеп был формально назначен начальником юридического отдела одного из коммунальных предприятий. Директор учреждения не только оформил первоначальную отсрочку, но и в течение 2024-2025 годов подписывал документы для повторного бронирования.

Летом 2025 года фигурант выехал за границу под видом служебной командировки и в Украину не вернулся. По оперативным данным, бывший депутат проживает в одной из стран ЕС и, кроме украинского, имеет иностранное гражданство.

Несмотря на отсутствие реального исполнения обязанностей, за время работы мужчина получил почти 700 тысяч гривен бюджетных средств. Речь идет, в частности, о выплатах за командировки, отпуска и больничные. Во время обыска в его квартире правоохранители также обнаружили боевое огнестрельное оружие и боеприпасы без соответствующих разрешений.

Обеим фигурантам дела инкриминируют присвоение и растрату имущества в крупных размерах, совершенные по предварительному сговору в условиях военного положения. Директора предприятия дополнительно обвиняют в препятствии законной деятельности Вооруженных сил Украины. Прокуратура уже обратилась в компетентные органы иностранного государства с ходатайством о вручении подозрения в рамках международной правовой помощи.

По информации СМИ, по делу фигурирует бывший нардеп Иштван Гайдош.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об странных бронированиях от мобилизации на Национальном военном мемориальном кладбище.

Также "Комментарии" писали о депутате от ОПЗЖ, который уехал из Украины и не вернулся. Для этого он устроился носителем аппаратуры.



Источник: https://zak.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=409926
