Теребовлянський районний суд Тернопільщини 3 лютого оголосив вирок шести військовослужбовцям бойової бригади. Їх визнали винними у серії резонансних злочинів, скоєних влітку-восени 2025 року, серед яких — незаконне позбавлення волі, катування та вимагання.

Катування та вимагання під виглядом мобілізації: шестеро військових отримали реальні терміни на Тернопільщині. Фото: "20 хвилин"

Хронологія та деталі справи

Розслідування встановивло, що група діяла під приводом проведення мобілізаційних заходів. Військові бойової бригади разом із представниками ТЦК та поліції виходили у "рейди", що прямо заборонено законом.

Згідно з матеріалами справи, зловмисники обирали мішенями як цивільних, так і військових, що перебували на реабілітації.

"Підозрювані, за версією слідства, незаконно утримували людей у підвалах, вимагали гроші, змушували людей бігати навколо авто без одягу, а також відбирали транспортні засоби", — повідомляють журналісти видання "20 хвилин".

Одним із найбільш кричущих епізодів став напад на побратима:

"Одного з військових силоміць посадили в мікроавтобус, побили й вимагали гроші за звільнення".

Судовий вердикт

Справу було скеровано до суду у грудні 2025 року. Розгляд по суті розпочався 30 січня 2026 року, і вже за кілька днів суддя виніс остаточне рішення. Усім шести фігурантам призначили реальні строки покарання без права внесення застави.

Хто залишився на волі?

У справі фігурувала ще одна особа, проте вона наразі уникає правосуддя.

"Справу щодо сьомого, якому теж оголосили підозру, виділили в окреме провадження і призупинили до того моменту, поки місце перебування особи не встановлять. Наразі чоловік у розшуку", — підтвердили у поліції.

Ці події викликали значний суспільний резонанс, зокрема через участь чинних військових у незаконних схемах та дискредитацію процесу мобілізації через насильницькі дії.

У чому звинуватили і як покарали

22-річного мешканця Кропивницького району О.Ж. звинуватили у розбійному нападі, скоєному групою осіб у період воєнного стану. Його засудили до 8 років позбавлення волі.

22-річного А.С. з Одещини, який пішов на службу добровольцем у 18 років, звинуватили у вимаганні, розбої, незаконному позбавленні волі або викраденні людини. Його засудили до 8 років позбавлення волі.

35-річного О.К. звинуватили у незаконному позбавленні і викраденні людей та розбої, скоєному групою осіб у час воєнного стану. Його засудили до 8 років позбавлення волі.

23-річного П.Б. з Дніпропетровщини звинуватили у незаконному позбавленні волі громадян, а також незаконному заволодінні транспортним засобом. Він єдиний отримав менший термін ув’язнення — йому не інкримінували розбій, вчинений групою осіб у час воєнного стану: його засудили до 6 років позбавлення волі.

27-річного Н.К. обвинуватили у незаконному позбавленні і викраденні людей та розбої, скоєному групою осіб у час воєнного стану. Засудили до 8 років позбавлення волі.

30-річного Ю.К. звинуватили у незаконному позбавленні і викраденні людей та розбої, скоєному групою осіб у час воєнного стану. Засудили до 8 років позбавлення волі.

