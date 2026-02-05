Пытки и вымогательства под видом мобилизации: шесть военных получили реальные сроки на Тернопольщине

Теребовлянский районный суд Тернопольской области 3 февраля объявил приговор шести военнослужащим боевой бригады. Их признали виновными в серии резонансных преступлений, совершенных летом-осенью 2025 года, среди которых незаконное лишение свободы, пытки и вымогательства.

Пытки и вымогательства под видом мобилизации: шесть военных получили реальные сроки в Тернопольской области. Фото: "20 хвилин"

Хронология и детали дела

Расследование установило, что группа действовала под предлогом проведения мобилизационных мероприятий. Военные боевой бригады вместе с представителями ТЦК и полиции выходили в рейды, что прямо запрещено законом.

Согласно материалам дела, злоумышленники выбирали мишенями как находившихся на реабилитации гражданских, так и военных.

"Подозреваемые, по версии следствия, незаконно удерживали людей в подвалах, требовали деньги, заставляли людей бегать вокруг авто без одежды, а также отбирали транспортные средства", — сообщают журналисты издания "20 минут".

Одним из наиболее кричащих эпизодов стало нападение на побратима:

"Одного из военных силой посадили в микроавтобус, избили и требовали деньги за освобождение".

Судебный вердикт

Дело было направлено в суд в декабре 2025 года. Разбирательство по существу началось 30 января 2026 года, и уже через несколько дней судья вынес окончательное решение. Всем шестерым фигурантам назначили реальные сроки наказания без права внесения залога.

Кто остался на свободе?

По делу фигурировал еще один человек, однако он избегает правосудия.

"Дело по седьмому, которому тоже объявили подозрение, выделили в отдельное производство и приостановили до того момента, пока местонахождение лица не установят. Сейчас мужчина в розыске", — подтвердили в полиции.

Эти события вызвали значительный общественный резонанс, в частности, из-за участия действующих военных в незаконных схемах и дискредитации процесса мобилизации через насильственные действия.

В чем обвинили и как наказали

22-летнего жителя Кропивницкого района О.Ж. обвинили в разбойном нападении, совершенном группой лиц в период военного положения. Его приговорили к 8 годам лишения свободы.

22-летнего А.С. из Одесщины, ушедшего на службу добровольцем в 18 лет, обвинили в вымогательстве, разбое, незаконном лишении свободы или похищении человека. Его приговорили к 8 годам лишения свободы.

35-летнего О.К. обвинили в незаконном лишении и похищении людей и разбое, совершенном группой лиц во время военного положения. Его приговорили к 8 годам лишения свободы.

23-летнего П.Б. из Днепропетровщины обвинили в незаконном лишении свободы граждан, а также незаконном завладении транспортным средством. Он единственный получил меньший срок заключения — ему не инкриминировали разбой, совершенный группой лиц во время военного положения: его приговорили к 6 годам лишения свободы.

27-летнего Н.К. обвинили в незаконном лишении и похищении людей и разбое, совершенном группой лиц во время военного положения. Приговорен к 8 годам лишения свободы.

30-летнего Ю.К. обвинили в незаконном лишении и похищении людей и разбое, совершенном группой лиц во время военного положения. Приговорен к 8 годам лишения свободы.

