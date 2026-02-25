Хотів нажитися на воїнові: у Києві травматолог вимагав 30 тисяч із пораненого бійця — тепер йому світить тюрма

У Києві судитимуть лікаря-травматолога, який вимагав гроші з пораненого військового за операцію, що мала бути безкоштовною. Про це повідомили у Національній поліції.

Лікар вимагав гроші за безкоштовну операцію воїну з фронту — замість “подяки” може отримати до 5 років за ґратами

Йдеться про 47-річного медика столичної державної лікарні. За даними слідства, він зажадав 30 тисяч гривень від 37-річного захисника, який під час бойових дій на Донеччині отримав важку комбіновану травму ноги — вогнепальне наскрізне поранення та перелом.

Після евакуації військового направили до Києва для отримання безоплатної медичної допомоги. Лікарі провели операцію та встановили ортопедичний апарат зовнішньої фіксації "Ілізарова".

Однак після втручання травматолог повідомив пацієнту, що за встановлення апарату потрібно перерахувати 30 тисяч гривень на його банківську картку. Воїн, який щойно пережив поранення на фронті, переказав кошти.

Правоохоронці задокументували факт отримання грошей. Слідчі повідомили лікареві про підозру за статтею Кримінального кодексу України — підкуп особи, яка надає публічні послуги.

Сьогодні в поліції підтвердили: обвинувальний акт скеровано до суду. Медикові загрожує до п’яти років позбавлення волі з можливим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися медичною діяльністю строком до трьох років.

У Нацполіції наголошують: лікування військовослужбовців у державних закладах охорони здоров’я є безоплатним відповідно до чинного законодавства. Вимагання коштів у таких випадках є кримінальним правопорушенням.

Цей випадок викликав широкий резонанс, адже йдеться про пораненого бійця, який захищав країну на передовій. Тепер крапку в цій історії поставить суд.

