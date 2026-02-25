Хотел нажиться на воину: в Киеве травматолог требовал 30 тысяч из раненого бойца - теперь ему светит тюрьма

В Киеве будут судить врача-травматолога, который требовал деньги с раненого военного за операцию, которая должна была быть бесплатной. Об этом сообщили в Национальной полиции.

Врач требовал деньги за бесплатную операцию воину с фронта — вместо благодарности может получить до 5 лет за решеткой

Речь идет о 47-летнем медике столичной государственной больницы. По данным следствия, он потребовал 30 тысяч гривен от 37-летнего защитника, который во время боевых действий в Донецкой области получил тяжелую комбинированную травму ноги — огнестрельное сквозное ранение и перелом.

После эвакуации военного направили в Киев для получения бесплатной медицинской помощи. Врачи провели операцию и установили ортопедический аппарат наружной фиксации "Илизарова".

Однако после вмешательства травматолог сообщил пациенту, что за установку аппарата нужно перечислить 30 тысяч гривен на его банковскую карту. Воин, только что переживший ранения на фронте, перевел средства.

Правоохранители задокументировали факт получения денег. Следователи сообщили врачу о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины — подкуп лица, оказывающего публичные услуги.

Сегодня в полиции подтвердили: обвинительный акт направлен в суд . Медику грозит до пяти лет лишения свободы с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься медицинской деятельностью на срок до трех лет.

В Нацполиции отмечают: лечение военнослужащих в государственных учреждениях здравоохранения безвозмездно в соответствии с действующим законодательством. Требование средств в таких случаях является уголовным правонарушением.

Этот случай вызвал широкий резонанс, ведь речь идет о раненом бойце, защищавшем страну на передовой. Теперь точку в этой истории поставит суд.

