Гранати за 100 доларів: під Одесою викрили небезпечний «чорний ринок»

В Одеській області правоохоронці викрили небезпечну схему незаконного обігу боєприпасів — чоловік продавав бойові гранати просто під час особистої зустрічі.

На Одещині затримали чоловіка за незаконний продаж бойових гранат

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує поліція Одеської області.

Затримання відбулося в одному з населених пунктів Авангардівської громади під час передачі "товару" покупцеві. За даними слідства, підозрюваний збув два корпуси ручних осколкових гранат разом із запалами, отримавши за це лише 100 доларів.

Що вилучили правоохоронці

Після затримання слідчі разом із вибухотехніками вилучили предмети, які попередньо ідентифікували як бойові припаси промислового виробництва. Усі знайдені об’єкти направили на судову експертизу для підтвердження їхнього походження та характеристик.

Також правоохоронці вилучили гроші, отримані за незаконний продаж.

Яке покарання загрожує

Чоловіку вже повідомили про підозру за статтею щодо незаконного придбання, зберігання та збуту боєприпасів. У разі доведення вини йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Наразі слідчі працюють над встановленням джерела походження гранат. Особливу увагу приділяють можливим каналам постачання, адже подібні випадки можуть свідчити про ширшу мережу незаконного обігу зброї.

Важливе попередження

Правоохоронці нагадують: громадяни, які добровільно здають знайдену або незаконно збережену зброю чи боєприпаси, можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності.

Слідство триває, і найближчим часом можуть з’явитися нові деталі цієї справи.

