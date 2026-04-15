Гранаты за 100 долларов: под Одессой разоблачили опасный «черный рынок»

В Одесской области правоохранители разоблачили опасную схему незаконного оборота боеприпасов — мужчина продавал боевые гранаты прямо во время личной встречи.

В Одесской области задержали мужчину за незаконную продажу боевых гранат

Как сообщают " Комментарии ", об этом информирует полиция Одесской области.

Задержание произошло в одном из населенных пунктов Авангардовской общины при передаче "товару" покупателю. По данным следствия, подозреваемый сбыл два корпуса ручных осколочных гранат вместе со страстями , получив за это всего 100 долларов.

Что изъяли правоохранители

После задержания следователи вместе с взрывотехниками изъяли предметы, предварительно идентифицировавшиеся как боевые припасы промышленного производства. Все найденные объекты были направлены на судебную экспертизу для подтверждения их происхождения и характеристик.

Также правоохранители изъяли деньги, полученные за незаконную продажу.

Какое наказание грозит

Мужчине уже сообщили о подозрении по статье о незаконном приобретении, хранении и сбыте боеприпасов. В случае доказательства вины ему грозит до семи лет лишения свободы .

Следователи работают над установлением источника происхождения гранат. Особое внимание уделяется возможным каналам поставки, ведь подобные случаи могут свидетельствовать о более широкой сети незаконного обращения оружия.

Важное предупреждение

Правоохранители напоминают: граждане, добровольно сдающие найденное или незаконно сохраненное оружие или боеприпасы, могут быть освобождены от уголовной ответственности.

Следствие продолжается и в ближайшее время могут появиться новые детали этого дела.

Читайте также в "Комментариях", что решил суд по делу растрат матерью выплат сына-военного.