Грабував обмінники з іграшковим пістолетом: киянин може на 15 років сісти до в'язниці
Грабував обмінники з іграшковим пістолетом: киянин може на 15 років сісти до в’язниці

Чоловік хотів пограбувати два обмінники, але йому не пощастило

15 січня 2026, 17:29
У Києві поліцейські затримали грабіжника, якому явно не щастило. Спочатку чоловік захотів пограбувати обмінник на проспекті Миколи Бажана, погрожуючи касирці пістолетом. 

Але грошей він не отримав, натомість жінка зателефонувала на лінію 102, тож чоловікові довелось тікати, повідомили у поліції Києва.   

Дещо пізніше злодій зайшов до іншого пункту обміну валют на тій же вулиці. Але касирка встигла сховатися, тому зловмисник знову залишився ні з чим.

"У результаті злагодженої взаємодії працівників територіальних підрозділів, зокрема дільничних офіцерів і оперативників Дніпровського та Дарницького управлінь поліції, підозрюваного розшукали та затримали менш ніж за дві години після вчинення нападів. Ним виявився 29-річний мешканець столиці. Правоохоронці вилучили у нього пістолет, який виявився іграшковим", — повідомили у поліції.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений в умовах воєнного стану, поєднаний з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров’я особи.

Зараз він перебуває під вартою, чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", курйозний випадок стався в Італії, де злочинець увірвався до будинку 71-річного чоловіка у Римі з метою грабунку. Він помітив цікаву книгу про грецьку міфологію, захопився нею та був арештований місцевою поліцією. 

Власник помешкання прокинувся та помітив у будинку невідомого чоловіка, який сидить на ліжку поглинений за книгою. Через небезпечний інцидент власник зателефонував у поліцію та повідомив про грабіжника. 



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://kyiv.npu.gov.ua/news/politseiski-zatrymaly-zlovmysnyka-iakyi-vchynyv-rozbiini-napady-na-punkty-obminu-valiut-u-darnytskomu-raioni?v=6968ce9de7844&fbclid=IwY2xjawPVvFxleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFJSEdRbWJCWTBTdFZ4TkE2c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5
