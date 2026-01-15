Грабував обмінники з іграшковим пістолетом: киянин може на 15 років сісти до в’язниці

У Києві поліцейські затримали грабіжника, якому явно не щастило. Спочатку чоловік захотів пограбувати обмінник на проспекті Миколи Бажана, погрожуючи касирці пістолетом.

Іграшковий пістолет у грабіжника. Фото: з відкритих джерел

Але грошей він не отримав, натомість жінка зателефонувала на лінію 102, тож чоловікові довелось тікати, повідомили у поліції Києва.

Дещо пізніше злодій зайшов до іншого пункту обміну валют на тій же вулиці. Але касирка встигла сховатися, тому зловмисник знову залишився ні з чим.

"У результаті злагодженої взаємодії працівників територіальних підрозділів, зокрема дільничних офіцерів і оперативників Дніпровського та Дарницького управлінь поліції, підозрюваного розшукали та затримали менш ніж за дві години після вчинення нападів. Ним виявився 29-річний мешканець столиці. Правоохоронці вилучили у нього пістолет, який виявився іграшковим", — повідомили у поліції.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений в умовах воєнного стану, поєднаний з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров’я особи.

Зараз він перебуває під вартою, чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

