Главная Новости Общество Криминал Грабил обменники с игрушечным пистолетом: киевлянин может на 15 лет сесть в тюрьму
НОВОСТИ

Грабил обменники с игрушечным пистолетом: киевлянин может на 15 лет сесть в тюрьму

Мужчина хотел ограбить два обменника, но ему не повезло

15 января 2026, 17:29
Автор:
avatar

Маламура Сергій

В Киеве полицейские задержали грабителя, которому явно не повезло. Сначала мужчина захотел ограбить обменник на проспекте Николая Бажана, угрожая кассирше пистолетом.

Грабил обменники с игрушечным пистолетом: киевлянин может на 15 лет сесть в тюрьму

Игрушечный пистолет у грабителя. Фото: из открытых источников

Но денег он не получил, а женщина позвонила на линию 102, поэтому мужчине пришлось бежать, сообщили в полиции Киева.

Несколько позже вор зашел в другой пункт обмена валют на той же улице. Но кассирша успела спрятаться, потому злоумышленник снова остался ни с чем.

"В результате слаженного взаимодействия работников территориальных подразделений, в частности участковых офицеров и оперативников Днепровского и Дарницкого управлений полиции, подозреваемого разыскали и задержали менее чем через два часа после совершения нападений. Им оказался 29-летний житель столицы. Правоохранители изъяли у него пистолет, оказавшийся игрушечным", — сообщили в полиции.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины – разбой, совершенный в условиях военного положения, связан с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья личности.

Сейчас он находится под стражей, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: https://kyiv.npu.gov.ua/news/politseiski-zatrymaly-zlovmysnyka-iakyi-vchynyv-rozbiini-napady-na-punkty-obminu-valiut-u-darnytskomu-raioni?v=6968ce9de7844&fbclid=IwY2xjawPVvFxleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFJSEdRbWJCWTBTdFZ4TkE2c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5
