"Герой" гучного теракту — без роботи і з боргами: луцький «революціонер» знову воює з режимом, але вже тюремним

Максим Кривош із Дубна, відомий захопленням маршрутки в Луцьку в липні 2020 року, продовжує конфліктувати з адміністрацією вже не на свободі, а за ґратами. Нині він відбуває покарання у виправній колонії неподалік Рівного. Про це пишуть у "Рівне вечірнє".

Захоплювач маршрутки з Луцька відмовляється працювати в колонії та накопичив борги на понад 300 тисяч гривень

За сукупністю злочинів суд призначив Кривошу 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Судово-психіатрична експертиза визнала його осудним, що стало підставою для повноцінного відбування строку.

Втім, як випливає з матеріалів суду, засуджений систематично порушує порядок відбування покарання. Загалом його 44 рази притягували до дисциплінарної відповідальності: шість разів — під час перебування у Луцькому СІЗО та ще 38 — уже у виправній колонії.

Останнє дисциплінарне стягнення застосували 31 жовтня. Тоді Рівненський районний суд задовольнив клопотання начальника колонії та ухвалив перевести Кривоша до одиночної камери через регулярні порушення режиму.

Адвокат засудженого намагався оскаржити це рішення, наполягаючи на його скасуванні. Сам Кривош також підтримав апеляцію. Проте прокурор заперечив, звернувши увагу не лише на системні порушення, а й на те, що ув’язнений відмовляється укладати трудовий договір з установою.

За даними обвинувачення, Кривош має заборгованість за виконавчими листами на суму понад 300 тисяч гривень, однак жодних кроків для її погашення не робить.

Колегія суддів апеляційного суду дійшла висновку, що підстав для скасування рішення немає. Суд врахував, що засуджений уже шостий рік перебуває в ув’язненні, послідовно ігнорує вимоги режиму та не вживає заходів для виконання фінансових зобов’язань.

У підсумку ухвалу про переведення Максима Кривоша до одиночної камери залишили без змін.

Нагадаємо, як стався теракт: 21 липня 2020 року Максим Кривош захопив міжміський автобус сполученням Краснилівка — Луцьк — Берестечко, в якому перебували 13 пасажирів. Погрожуючи застосуванням зброї та вибухових пристроїв, він утримував людей як заручників у центрі Луцька, зупинивши автобус на Театральній площі.

Під час захоплення Кривош висував політичні та ідеологічні вимоги до влади, вів переговори з правоохоронцями, здійснював постріли в бік поліції та кидав гранату, яка не вибухнула. Його дії призвели до повного перекриття центру міста та масштабної спецоперації із залученням Нацгвардії, поліції та СБУ.

Після багатогодинних переговорів і часткового виконання його вимог усі заручники були звільнені, а сам Кривош затриманий під час штурму автобуса. Суд визнав його осудним і засудив до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна за терористичний акт із захопленням заручників, посягання на життя правоохоронців та незаконне поводження зі зброєю.

