"Герой" громкого теракта – без работы и с долгами: луцкий «революционер» снова воюет с режимом, но уже тюремным

Максим Кривош, прославившийся в 2020 году терактом, шестой год игнорирует правила заключения и финансовые обязательства.

25 декабря 2025, 15:31
Максим Кривош из Дубна, известный захватом маршрутки в Луцке в июле 2020 года, продолжает конфликтовать с администрацией уже не на свободе, а за решеткой. Сейчас он отбывает наказание в исправительной колонии недалеко от Ровно. Об этом пишут в "Ровно вечернее".

"Герой" громкого теракта – без работы и с долгами: луцкий «революционер» снова воюет с режимом, но уже тюремным

Захватчик маршрутки из Луцка отказывается работать в колонии и накопил долги более чем на 300 тысяч гривен

По совокупности преступлений суд назначил Кривошу 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым, что стало основанием для полноценного отбывания срока.

Впрочем, как следует из материалов суда, осужденный систематически нарушает порядок отбывания наказания. В общей сложности его 44 раза привлекали к дисциплинарной ответственности: шесть раз — во время пребывания в Луцком СИЗО и еще 38 — уже в исправительной колонии.

Последнее дисциплинарное взыскание было применено 31 октября. Тогда Ровенский районный суд удовлетворил ходатайство начальника колонии и принял решение перевести Кривоша в одиночную камеру из-за регулярных нарушений режима.

Адвокат осужденного пытался оспорить это решение, настаивая на его отмене. Сам Кривош также поддержал апелляцию. Однако прокурор возразил, обратив внимание не только на системные нарушения, но и на то, что он отказывается заключать трудовой договор с учреждением.

По данным обвинения, Кривош имеет задолженность по исполнительным листам на сумму более 300 тысяч гривен, однако никаких шагов по ее погашению не делает.

Коллегия судей апелляционного суда пришла к выводу, что оснований отмены решения нет. Суд учел, что осужденный уже шестой год находится в заключении, последовательно игнорирует требования режима и не принимает меры по выполнению финансовых обязательств.

В итоге решение о переводе Максима Кривоша в одиночную камеру оставили без изменений.

Напомним, как произошел теракт : 21 июля 2020 Максим Кривош захватил междугородний автобус сообщением Красниловка — Луцк — Берестечко, в котором находились 13 пассажиров. Угрожая применением оружия и взрывных устройств, он удерживал людей как заложников в центре Луцка, остановив автобус на Театральной площади.

Во время захвата Кривош выдвигал политические и идеологические требования к власти, вел переговоры с правоохранителями, производил выстрелы в сторону полиции и бросал неразорвавшуюся гранату. Его действия привели к полному перекрытию центра города и масштабной спецоперации с привлечением Нацгвардии, полиции и СБУ.

После многочасовых переговоров и частичного выполнения его требований все заложники были освобождены, а сам Кривош был задержан во время штурма автобуса. Суд признал его вменяемым и приговорил к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества за террористический акт с захватом заложников, посягательство на жизнь правоохранителей и незаконное обращение с оружием.

