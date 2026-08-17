Фінал 30-річної таємниці: у Неваді стартував суд над підозрюваним у розстрілі Тупака Шакура

Майже через три десятиліття після резонансного вбивства культового американського репера Тупака Шакура справа нарешті дійшла до судового розгляду. У штаті Невада розпочався процес проти 63-річного Дуейна Кіта Девіса, більш відомого як Keffe D — єдиного фігуранта, якому офіційно висунуто звинувачення у цьому злочині.

Тупак Шакур і Шуг Найт за кілька хвилин до розстрілу / Фото: Леонард Джефферсон

Ніч, яка змінила історію репу

Розслідування розстрілу, що стався 7 вересня 1996 року поблизу Las Vegas Strip, роками залишалося нерухомим. Того вечора 25-річний музикант перебував у автомобілі разом із співзасновником лейбла Death Row Records Маріоном "Шуг" Найтом. На одному зі світлофорів поруч зупинився білий Cadillac, з якого відкрили вогонь. Шакур отримав чотири вогнепальні поранення й помер у лікарні через шість днів.

Слідство зазначає, що Девіс не виконував ролі безпосереднього кілера, проте саме він виступив головним організатором та координатором нападу. За даними обвинувачення, мотивом стала помста за бійку в казино MGM Grand, що сталася за кілька годин до стрілянини за участю Шакура та племінника Девіса — Орландо Андерсона. Згідно із законами Невади, співучасть та забезпечення злочину зброєю тягнуть за собою таку ж кримінальну відповідальність, як і безпосереднє виконання.

Публічні зізнання як головний доказ

Головними доказами у справі стали публічні зізнання самого підсудного. Протягом останніх років Keffe D неодноразово ділився подробицями того вечора в інтерв'ю, документальних фільмах та власній автобіографічній книзі "Compton Street Legend". Хоча захист намагався заблокувати використання цих матеріалів, суд дозволив долучити їх до справи.

Девіс не визнає провини, однак у разі ухвалення обвинувального вироку йому загрожує довічне позбавлення волі без права на умовно-дострокове звільнення. Судовий процес триватиме близько місяця.

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