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Финал 30-летней тайны: в Неваде стартовал суд над подозреваемым в расстреле Тупака Шакура

Спустя почти 30 лет после расстрела легенды рэпа на скамье подсудимых оказался вероятный организатор преступления.

17 августа 2026, 15:33
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Сергій Кречмаровський

Спустя почти три десятилетия после резонансного убийства культового американского рэпера Тупака Шакура дело наконец дошло до судебного разбирательства. В штате Невада начался процесс против 63-летнего Дуэйна Кита Дэвиса, более известного как Keffe D, – единственного фигуранта, которому официально предъявлены обвинения в этом преступлении.

Финал 30-летней тайны: в Неваде стартовал суд над подозреваемым в расстреле Тупака Шакура

Тупак Шакур и Шуг Найт за несколько минут до расстрела / Фото: Леонард Джефферсон

Ночь, изменившая историю рэпа

Расследование расстрела, произошедшего 7 сентября 1996 года вблизи Las Vegas Strip, годами оставалось без движения. В тот вечер 25-летний музыкант находился в автомобиле вместе с соучредителем лейбла Death Row Records Марионом "Шугом" Найтом. На одном из светофоров рядом остановился белый Cadillac, из которого открыли огонь. Шакур получил четыре огнестрельных ранения и скончался в больнице через шесть дней.

Следствие отмечает, что Дэвис не исполнял роли непосредственного киллера, но именно он выступил главным организатором и координатором нападения. По данным обвинения, мотивом стала месть за драку в казино MGM Grand, произошедшую за несколько часов до стрельбы с участием Шакура и племянника Дэвиса – Орландо Андерсона. Согласно законам Невады, соучастие и обеспечение преступления оружием влекут за собой такую же уголовную ответственность, как и непосредственное исполнение.

Публичные признания как главное доказательство

Главными доказательствами по делу стали публичные признания самого подсудимого. В последние годы Keffe D неоднократно делился подробностями того вечера в интервью, документальных фильмах и собственной автобиографической книге "Compton Street Legend". Хотя защита пыталась заблокировать использование этих материалов, суд разрешил приобщить их к делу.

Дэвис не признает вины, однако в случае вынесения обвинительного приговора ему грозит пожизненное лишение свободы без права на условно-досрочное освобождение. Судебный процесс продлится около месяца.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, как ИИ раскрыл план убийства маленького мальчика.




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