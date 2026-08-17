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ChatGPT врятував життя 8-річного хлопчика: як ШІ розкрив план його вбивства

Жахливий план розправи викрила система безпеки штучного інтелекту. Чат-бот передав деталі листування поліції, запобігши трагедії.

17 серпня 2026, 09:01
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Сергій Кречмаровський

Сучасні технології штучного інтелекту все частіше виходять за межі звичайного цифрового помічника та стають інструментом для порятунку людських життів. Завдяки пильності захисних алгоритмів ChatGPT та оперативній співпраці спецслужб вдалося відвернути моторошну трагедію та затримати чоловіка, який готував розправу над власною дитиною.

ChatGPT врятував життя 8-річного хлопчика: як ШІ розкрив план його вбивства

Поліцейська стрічка на місці злочину. Ілюстративне фото. Автор: ValynPi14 / Pixabay

Запитання до чат-бота, які злякали алгоритм

Інцидент стався у бразильському місті Сан-Габріел-да-Палья. Злочинний задум викрили після того, як 36-річний місцевий фермер понад два місяці листувався з ChatGPT. Чоловік детально обговорював зі штучним інтелектом план вбивства свого 8-річного сина та власного самогубства, а також шукав рецепти виготовлення смертельної отрути. Як з'ясувало слідство, мотив був банальним — батько не підтримував зв'язок із дитиною та просто не хотів сплачувати аліменти.

Захисні протоколи системи OpenAI розпізнали в цих запитах пряму та критичну загрозу життю дитини. Алгоритм заблокував небезпечний контент та автоматично згенерував екстрене сповіщення.

Рейд ФБР та реакція місцевої влади

Тривожний сигнал від розробників ШІ першим перехопило Федеральне бюро розслідувань США (ФБР). Спецагенти терміново зв'язалися з технічним підрозділом Міністерства юстиції Бразилії (Ciberlab) та передали точні дані й координати підозрюваного.

Отримавши термінову інформацію, місцева поліція негайно провела спецоперацію та затримала чоловіка за день до запланованого злочину. Під час обшуку в його оселі вилучили мотузку та чотири пляшки з невідомою речовиною.

У Міністерстві юстиції Бразилії цей інцидент назвали найважчим подібним випадком у країні. Завдяки миттєвій ланцюговій реакції — від алгоритмів ШІ до ФБР і місцевої поліції — життя 8-річного хлопчика вдалося врятувати.

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Джерело: https://www.bild.de/news/ausland/killer-plan-an-polizei-verraten-chatgpt-verhindert-mord-an-8-jaehrigem-6a7f317aa87e8142c31d0560
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