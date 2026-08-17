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ChatGPT спас жизнь 8-летнего мальчика: как ИИ раскрыл план его убийства

Ужасный план расправы разоблачила система безопасности искусственного интеллекта. Чат-бот передал детали переписки полиции, предотвратив трагедию.

17 августа 2026, 09:01
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Сергій Кречмаровський

Современные технологии искусственного интеллекта все чаще выходят за рамки обычного цифрового помощника и становятся инструментом спасения человеческих жизней. Благодаря бдительности защитных алгоритмов ChatGPT и оперативному сотрудничеству спецслужб удалось предотвратить жуткую трагедию и задержать мужчину, который готовил расправу над собственным ребенком.

ChatGPT спас жизнь 8-летнего мальчика: как ИИ раскрыл план его убийства

Полицейская лента на месте преступления. Иллюстративное фото. Автор: ValynPi14 / Pixabay

Вопросы к чат-боту, которые испугали алгоритм

Инцидент произошел в бразильском городе Сан-Габриэл-да-Палья. Преступный замысел разоблачили после того, как 36-летний местный фермер более двух месяцев переписывался с ChatGPT. Мужчина подробно обсуждал с искусственным интеллектом план убийства своего 8-летнего сына и собственного самоубийства, а также искал способы изготовления смертельного яда. Как выяснило следствие, мотив был банальным: отец не поддерживал связь с ребенком и просто не хотел платить алименты.

Защитные протоколы OpenAI распознали в этих запросах прямую и критическую угрозу жизни ребенка. Алгоритм заблокировал опасный контент и автоматически сгенерировал экстренное извещение.

Рейд ФБР и реакция местных властей

Тревожный сигнал от разработчиков ИИ первым перехватило Федеральное бюро расследований США (ФБР). Спецагенты срочно связались с техническим подразделением Министерства юстиции Бразилии и передали точные данные и координаты подозреваемого.

Получив срочную информацию, местная полиция немедленно провела спецоперацию и задержала мужчину за день до запланированного преступления. Во время обыска в его доме изъяли веревку и четыре бутылки с неизвестным веществом.

В Министерстве юстиции Бразилии этот инцидент назвали самым тяжелым подобным случаем в стране. Благодаря мгновенной цепной реакции – от алгоритмов ИИ до ФБР и местной полиции – жизнь 8-летнего мальчика удалось спасти.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что сеть магазинов сознательно портит упаковку товара: зачем они пошли на рискованный шаг.






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Источник: https://www.bild.de/news/ausland/killer-plan-an-polizei-verraten-chatgpt-verhindert-mord-an-8-jaehrigem-6a7f317aa87e8142c31d0560
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