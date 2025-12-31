Штраф до 34 тисяч гривень: що не можна використовувати в новорічну ніч

У новорічну ніч в Україні діють чіткі обмеження щодо використання піротехніки. Запуск салютів, феєрверків і петард заборонений по всій території держави без жодних винятків, натомість громадянам дозволено користуватися лише хлопавками та бенгальськими вогнями. Про це нагадала заступниця начальника Департаменту комунікації Національної поліції України Вікторія Пономарьова.

Салюти на Новий рік. Фото з відкритих джерел

Вікторія Пономарьова в телеефірі розповіла, які засоби можуть використовувати українці під час святкувань Нового року.

"В Україні діють законодавчі обмеження щодо обігу та використання піротехніки. Вони запроваджені з міркувань безпеки громадян і є обов’язковими на всій території нашої держави. Законом України заборонено використання салютів, феєрверків та петард. Заборона діє постійно та не має територіальних винятків. При цьому дозволяється застосування бенгальських вогнів, чи хлопавок", — пояснила Пономарьова.

У поліції наголошують, що порушники можуть бути притягнуті як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності. За порушення тиші передбачені штрафи відповідно до статті 182 КУпАП. Таке порушення передбачає штраф у вигляді до 255 гривень. Однак, якщо використання піротехніки кваліфікують як хуліганство за статтею 296 ККУ, то штраф за використання салютів, феєрверків та петард може зрости від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень.

Правоохоронці також зазначають, що під час свят традиційно фіксують інші правопорушення, зокрема розпивання алкоголю у громадських місцях. У зв’язку з цим Нацполіція разом із військовослужбовцями здійснюватиме посилене патрулювання на автошляхах, біля культових споруд і в місцях масового скупчення людей. Вибухотехнічні служби працюватимуть у цілодобовому режимі.

Комендантська година у новорічну ніч залишатиметься без змін. У поліції закликають українців дотримуватися правил безпеки, не ігнорувати повітряні тривоги та обирати спокійне й відповідальне святкування.

