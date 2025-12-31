Штраф до 34 тысяч гривен: что нельзя использовать в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в Украине действуют четкие ограничения по использованию пиротехники. Запуск салютов, фейерверков и петард запрещен по всей территории государства без исключения, а гражданам разрешено пользоваться только хлопушками и бенгальскими огнями. Об этом напомнила заместитель начальника Департамента коммуникации Национальной полиции Украины Виктория Пономарева.

Салюты на Новый год. Фото из открытых источников

Виктория Пономарева в телеэфире рассказала, какие средства могут украинцы использовать во время празднований Нового года.

"В Украине действуют законодательные ограничения по обращению и использованию пиротехники. Они введены из соображений безопасности граждан и обязательны на всей территории нашего государства. Законом Украины запрещено использование салютов, фейерверков и петард. Запрет действует постоянно и не имеет территориальных исключений. При этом разрешается применение бенгальских огней или хлопушек", — пояснила Пономарева.

В полиции подчеркивают, что нарушители могут быть привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности. За нарушение тишины предусмотрены штрафы в соответствии со статьей 182 КУоАП. Такое нарушение предусматривает штраф в размере до 255 гривен. Однако если использование пиротехники квалифицируют как хулиганство по статье 296 УКУ, то штраф за использование салютов, фейерверков и петард может возрасти от 17 тысяч гривен до 34 тысяч гривен.

Правоохранители также отмечают, что во время праздников традиционно фиксируют другие правонарушения, в частности, распитие алкоголя в общественных местах. В связи с этим, Нацполиция вместе с военнослужащими будет осуществлять усиленное патрулирование на автодорогах, возле культовых сооружений и в местах массового скопления людей. Взрывотехнические службы будут работать в круглосуточном режиме.

Комендантский час в новогоднюю ночь будет оставаться без изменений. В полиции призывают украинцев соблюдать правила безопасности, не игнорировать воздушные тревоги и выбирать спокойное и ответственное празднование.

