Ексзаступник Міністра соцполітики розтратив 23 мільйони гривень

Колишній заступник Міністра соціальної політики України, який нині працює радником чинного очільника відомства, фігурує у гучній справі про розтрату державних коштів. За даними слідства, посадовець допустив незаконне використання понад 23 мільйонів гривень під час впровадження електронної системи соціальних послуг – "E-Social". Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Ексзаступник Міністра соцполітики причетний до розтрати 23 млн грн

Саме цей проєкт мав забезпечити створення єдиної інформаційно-аналітичної платформи для управління соціальною підтримкою населення. Перебуваючи на посаді, чиновник уклав договір із консорціумом на розробку програмного забезпечення, але не проконтролював перевірку документів учасників тендеру. Через цю недбалість державні кошти були виплачені підрядникам, які так і не виконали обсяг робіт, передбачений контрактом.

Судово-економічна експертиза підтвердила: дії посадовця призвели до збитків державному бюджету на понад 23 мільйони гривень. За такі порушення йому загрожує до п’яти років позбавлення волі згідно з ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Служба безпеки України та Національна поліція повідомили колишньому чиновнику про підозру. Наразі триває розслідування, аби встановити всіх осіб, причетних до незаконного використання бюджетних коштів.

