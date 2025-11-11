Эксзамминистра соцполитики растратил 23 миллиона гривен

Бывший заместитель Министра социальной политики Украины, ныне работающий советником действующего главы ведомства, фигурирует в громком деле о растрате государственных средств. По данным следствия, должностное лицо допустило незаконное использование более 23 миллионов гривен при внедрении электронной системы социальных услуг – "E-Social". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Эксзамминистра соцполитики причастен к растрате 23 млн грн

Именно этот проект должен обеспечить создание единой информационно-аналитической платформы для управления социальной поддержкой населения. В должности чиновник заключил договор с консорциумом на разработку программного обеспечения, но не проконтролировал проверку документов участников тендера. Из-за этой халатности государственные средства были выплачены подрядчикам, так и не выполнившим объем работ, предусмотренный контрактом.

Судебно-экономическая экспертиза подтвердила: действия чиновника привели к ущербу государственному бюджету более чем на 23 миллиона гривен. За такие нарушения ему грозит до пяти лет лишения свободы согласно ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины – служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция сообщили бывшему чиновнику о подозрении. В настоящее время идет расследование, чтобы установить всех лиц, причастных к незаконному использованию бюджетных средств.

