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Ексголова Верховного Суду Князєв отримав вирок та здав спільників: деталі угоди

Ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва засудили до 5 років ув’язнення за корупцію

8 червня 2026, 16:20
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Slava Kot

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості між Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та колишнім головою Верховного Суду Всеволодом Князєвим. 

Ексголова Верховного Суду Князєв отримав вирок та здав спільників: деталі угоди

Всеволод Князєв. Фото з відкритих джерел

За даними САП, Всеволод Князєв повністю визнав провину у справі про отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі та погодився співпрацювати зі слідством, зокрема надати покази щодо інших учасників схеми.

Згідно з вироком, Всеволод Князєв отримав 5 років позбавлення волі. Також йому заборонено обіймати посади в судових і правоохоронних органах протягом трьох років після відбуття покарання. Крім того, суд постановив конфіскувати майно, зокрема: квартиру та будинок; понад 200 тисяч доларів особистих заощаджень та 1 248 700 доларів, які були предметом неправомірної вигоди.

Окремо передбачено, що частину коштів у розмірі 1 104 600 доларів буде спрямовано на підтримку Збройних сил України через фонд "Повернись живим".

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі наголошують, що угода про визнання винуватості є інструментом, який дозволяє забезпечити реальне покарання та сприяє розкриттю ширших корупційних схем.

Нагадаємо, що Князєва затримали у 2023 році під час отримання другої частини хабаря. За даними слідства, загальна сума неправомірної вигоди становила 2,7 млн доларів. Кошти, за версією НАБУ, були пов’язані з рішенням на користь компанії Ferrexpo AG, яка входить до орбіти бізнесмена Костянтина Жеваго, у справі щодо акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Андрій Єрмак відреагував на отримання підозри від НАБУ та САП.

Також "Коментарі" писали, як ексголову Всеволода Князєва спіймали поблизу кордону, коли він рухався в бік Румунії.



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Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/3977
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