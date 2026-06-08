Экс-глава Верховного Суда Князев получил приговор и сдал подельников: детали соглашения

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности между Специализированной антикоррупционной прокуратурой и бывшим главой Верховного Суда Всеволодом Князевым.

Всеволод Князев. Фото из открытых источников

По данным САП, Всеволод Князев полностью признал вину по делу о получении неправомерной выгоды в особо крупном размере и согласился сотрудничать со следствием, в частности предоставить показания других участников схемы.

Согласно приговору, Всеволод Князев получил 5 лет лишения свободы. Также ему запрещено занимать должности в судебных и правоохранительных органах в течение трех лет после отбывания наказания. Кроме того, суд постановил конфисковать имущество, в частности квартиру и дом; более 200 тысяч долларов личных сбережений и 1 248 700 долларов, которые были предметом неправомерной выгоды.

Отдельно предусмотрено, что часть средств в размере 1 104 600 долларов будет направлена на поддержку Вооруженных сил Украины через фонд "Вернись живым".

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре подчеркивают, что соглашение о признании виновности является инструментом, позволяющим обеспечить реальное наказание и способствует раскрытию более широких коррупционных схем.

Напомним, что Князев был задержан в 2023 году во время получения второй части взятки. По данным следствия, общая сумма неправомерной выгоды составила 2,7 млн. долларов. Средства, по версии НАБУ, были связаны с решением в пользу компании Ferrexpo AG, входящей в орбиту бизнесмена Константина Жеваго, по делу по акциям Полтавского горно-обогатительного комбината.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Андрей Ермак отреагировал на получение подозрения от НАБУ и САП.

Также "Комментарии" писали, как эксглаву Всеволода Князева поймали вблизи границы, когда он двигался в сторону Румынии.