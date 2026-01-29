Думала, що втопила ляльку: суд ухвалив нове рішення у справі вбивства дитини на Прикарпатті

Калуський міськрайонний суд продовжив перебування жінки, яка вбила власну малолітню доньку, у спеціалізованому психіатричному закладі. Йдеться про резонансну трагедію, що сталася 7 червня 2025 року та сколихнула не лише Прикарпаття, а й усю Україну. Суд дійшов висновку, що підозрювана й надалі становить небезпеку для себе та оточення і не може перебувати на свободі. Про це повідомляє Поліція Івано-Франківської області.

Жахлива трагедія в Калуші: матір, яка втопила доньку, залишили у психлікарні

Під час судового засідання 18 червня 2025 року жінка заявила, що не пам’ятає всіх подій того дня. За її словами, вона була переконана, що втопила не дитину, а звичайну ляльку. Саме таке сприйняття реальності, за висновками експертів, було наслідком тяжкого психічного розладу.

Згідно з матеріалами суду, комплексна судово-психіатрична експертиза встановила у жінки параноїдну шизофренію у тяжкій формі. Лікарі дійшли висновку, що на момент скоєння злочину вона не усвідомлювала значення своїх дій та не могла керувати ними. Крім того, нині її психічний стан залишається нестабільним, а поведінка — потенційно небезпечною.

Прокуратура наполягала на продовженні примусових заходів медичного характеру, аргументуючи це високим ризиком повторної небезпечної поведінки, а також імовірністю переховування від правосуддя з огляду на особливу тяжкість інкримінованого злочину. Суд погодився з позицією обвинувачення та ухвалив рішення продовжити перебування жінки у спеціалізованому закладі ще на 60 днів — до 21 березня 2026 року.

Нагадаємо, за умисне вбивство Кримінальний кодекс України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічне ув’язнення. Водночас у випадках, коли особа визнається неосудною, суд може застосувати примусове лікування замість традиційного покарання.

