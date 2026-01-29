Думала, что утопила куклу: суд принял новое решение по делу убийства ребенка в Прикарпатье

Калушский горрайонный суд продлил пребывание женщины, убившей собственную малолетнюю дочь, в специализированном психиатрическом учреждении. Речь идет о резонансной трагедии, которая произошла 7 июня 2025 года и всколыхнула не только Прикарпатье, но и всю Украину. Суд пришел к выводу, что подозреваемая и дальше представляет опасность для себя и окружения и не может находиться на свободе. Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

Ужасная трагедия в Калуше: мать, утопившая дочь, оставили в психушке

Во время судебного заседания 18 июня 2025 женщина заявила, что не помнит всех событий того дня. По ее словам, она была убеждена, что утопила не ребенка, а обычную куклу. Именно такое восприятие реальности, по выводам экспертов, явилось следствием тяжелого психического расстройства.

Согласно материалам суда, комплексная судебно-психиатрическая экспертиза установила у женщины параноидную шизофрению в тяжелой форме. Врачи пришли к выводу, что на момент совершения преступления она не осознавала значения своих действий и не могла руководить ими. Кроме того, сейчас ее психическое состояние остается нестабильным, а поведение потенциально опасным.

Прокуратура настаивала на продолжении принудительных мер медицинского характера, аргументируя это высоким риском повторного опасного поведения, а также вероятностью укрывательства от правосудия, учитывая особую тяжесть инкриминируемого преступления. Суд согласился с позицией обвинения и принял решение продлить пребывание женщины в специализированном заведении еще на 60 дней — до 21 марта 2026 года.

Напомним, за умышленное убийство Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. В то же время в случаях, когда лицо признается невменяемым, суд может применить принудительное лечение вместо традиционного наказания.

