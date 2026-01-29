Волинська обласна прокуратура повідомила про підозру начальнику служби у справах дітей однієї з міських рад регіону. Посадовця звинувачують у службовій недбалості (ч. 3 ст. 367 КК України), що призвела до трагедії.

Дворічна дитина отруїлася алкоголем: хлопчик загинув

За даними слідства, посадовець знав про загрозу життю дітей у неблагополучній сім’ї, проте "не вжив передбачених законом заходів для їх примусового відібрання". Прокуратура наголошує: "Наслідки цієї бездіяльності фатальні".

Трагедія сталася з дворічним хлопчиком, який помер від алкогольного отруєння. "Дитина випила алкоголь, який через байдужість дорослих і їхнє системне зловживання спиртним перебував у вільному доступі", — йдеться у повідомленні. При цьому батько дитини раніше вже притягувався до відповідальності за побиття сина, і службі у справах дітей було "добре відомо про ситуацію в сім'ї, проте вона бездіяла".

Наразі правоохоронці вжили наступних заходів:

Справу щодо батька за ст. 166 КК України (злісне невиконання обов’язків по догляду) вже "направлено до суду".

Матір дитини виділено в окреме провадження, оскільки вона перебуває за кордоном.

Старшого брата загиблого малюка відібрали у батьків лише після смерті дитини.

У відомстві підкреслюють, що "цей випадок не є поодиноким", а є частиною системних порушень прав неповнолітніх в Україні. Лише за останній місяць у країні задокументовано численні факти — "від залишення дітей без їжі та належного догляду до системного насильства, катувань і смертельних випадків".

