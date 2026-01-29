Волынская областная прокуратура сообщила о подозрении начальнику службы по делам детей одного из городских советов региона. Чиновника обвиняют в служебной халатности (ч. 3 ст. 367 УК Украины), что привело к трагедии.

Двухлетний ребенок отравился алкоголем: мальчик погиб

По данным следствия, чиновник знал об угрозе жизни детей в неблагополучной семье, однако "не принял предусмотренные законом меры для их принудительного отъема". Прокуратура отмечает: "Последствия этого бездействия роковые".

Трагедия произошла с двухлетним мальчиком, умершим от алкогольного отравления. "Ребенок выпил алкоголь, который из-за равнодушия взрослых и их системного злоупотребления спиртным находился в свободном доступе", — говорится в сообщении. При этом отец ребенка ранее уже привлекался к ответственности за избиение сына, и службе по делам детей было "хорошо известно о ситуации в семье, однако она бездействовала".

В настоящее время правоохранители приняли следующие меры:

Дело в отношении отца по ст. 166 УК Украины (злостное неисполнение обязанностей по уходу) уже "направлено в суд".

Мать ребенка выделена в отдельное производство, поскольку он находится за границей.

Старшего брата погибшего малыша отобрали у родителей только после смерти ребенка.

В ведомстве подчеркивают, что "этот случай не одинок", а является частью системных нарушений прав несовершеннолетних в Украине. Только за последний месяц в стране задокументированы многочисленные факты — "от оставления детей без еды и надлежащего ухода до системного насилия, пыток и смертельных случаев".

