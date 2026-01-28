Воєнний кореспондент "Радіо Свобода" Мар’ян Кушнір врятував чотирирічну дитину з палаючої багатоповерхівки в Бучанському районі. Будинок, у якому мешкає сам журналіст, загорівся внаслідок чергової російської атаки.

Страшна трагедія на Київщині: діти лишилися сиротами – журналіст врятував 4-річну дитину

Як повідомила воєнна кореспондентка Юлія Кирієнко, для Мар’яна це не перший випадок порятунку цивільних: раніше він евакуював з фронтового села родину з 12-річною дівчинкою, куди вже не могли дістатися волонтери.

Цього разу журналіст діяв миттєво. "Маю вдома медичний тактичний рюкзак, тож побіг допомагати. У цьому хаосі побачив привідчинені двері. У квартирі на ліжку була дитина, яка плакала і кричала "Мама"...", — розповів медійник у коментарі "ТСН".

Мар’ян зазначив, що вогонь поширювався надзвичайно швидко. Коли він виніс маля на вулицю і спробував повернутися назад, сходи в під’їзді вже повністю були охоплені полум’ям.

Наразі врятована дитина перебуває у безпеці разом із батьком. На жаль, стало відомо, що мати та вітчим дитини загинули.

За даними ДСНС України, у Білогородській громаді Бучанського району внаслідок ворожої атаки БпЛА "Герань-2" виникла пожежа у квартирі житлової 7-поверхівки. Постраждали 4 людей: жінка та двоє дітей (2016 і 2021 р. н.) отримали гостру реакцію на стрес, а також чоловік — отруївся продуктами горіння.

На жаль, під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих. У соцмережах уже публікують відео постраждалої родини, де загинула мама і вітчим дітей.

