Военный корреспондент "Радио Свобода" Марьян Кушнир спас четырехлетнего ребенка из горящей многоэтажки в Бучанском районе. Дом, в котором проживает сам журналист, загорелся в результате очередной российской атаки.

Страшная трагедия в Киевской области: дети остались сиротами – журналист спас 4-летнего ребенка

Как сообщила военная корреспондентка Юлия Кириенко, для Марьяна это не первый случай спасения гражданских: раньше он эвакуировал из фронтового села семью с 12-летней девочкой, куда уже не могли добраться волонтеры.

В этот раз журналист действовал мгновенно. "У меня дома медицинский тактический рюкзак, поэтому побежал помогать. В этом хаосе увидел приоткрытую дверь. В квартире на кровати был ребенок, плакавший и кричавший "Мама"...", — рассказал медийщик в комментарии "ТСН".

Марьян отметил, что огонь распространялся очень быстро. Когда он вынес малышку на улицу и попытался вернуться назад, лестница в подъезде уже полностью была охвачена пламенем.

В настоящее время спасенный ребенок находится в безопасности вместе с отцом. К сожалению, стало известно, что мать и отчим ребенка погибли.

По данным ГСЧС Украины, в Белогородской громаде Бучанского района в результате вражеской атаки БпЛА "Герань-2" возник пожар в квартире жилой 7-этажки. Пострадали 4 человека: женщина и двое детей (2016 и 2021 г.р.) получили острую реакцию на стресс, а также мужчина — отравился продуктами горения.

К сожалению, во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двух погибших. В соцсетях уже публикуют видео пострадавшей семьи, где погибла мама и отчим детей.

