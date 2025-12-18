Дитину заморили голодом: жахлива смерть хлопчика з інвалідністю на Вінниччині

Про жахливий випадок на Вінниччині повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. Там від голоду помер 10-річний хлопчик з інвалідністю.

Матері хлопчика повідомили про підозру. Фото: з відкритих джерел

Дитина не годували щонайменше два місяці. Хлопчик мав інвалідність з народження. Він не міг себе захистити та попросити про допомогу. Дитина повністю залежала від дорослих.

"Важко писати і майже неможливо проговорити. Але ще важче усвідомлювати, що ця смерть була повільною, передбачуваною і могла бути зупинена", — зазначив Кравченко.

За даними слідства, з травня 2025 року дитина не відвідувала школу. Стан хлопчика погіршувався, але мати не зверталася до лікарів.

Вражає, що родину із серпня по грудень неодноразово відвідували представники соціальних і медичних служб, вони бачили, у яких умовах живе дитина.

"Фіксували погіршення її стану в документах. Але не зробили нічого, що могло б урятувати життя. Дитину не вилучили. Лікування не забезпечили. Захисту не надали. Саме поєднання дій матері та бездіяльності служб призвело до смерті хлопчика", — написав генпрокурор.

Нині матір дитини затримали та повідомили їй про підозру в залишенні у небезпеці, що спричинило смерть дитини. Жінці також інкримінують злісне невиконання батьківських обов’язків. До суду подано клопотання про тримання під вартою. Раніше жінку вже притягували до відповідальності за невиконання батьківських обов’язків.

Окрім матері підозри також оголошені працівнику соціальної служби, закріпленому за сім’єю, та сімейному лікарю, які неналежно виконували обов'язки щодо охорони життя та здоров'я дитини.

"Хлопчик помер не від хвороби. Він помер від байдужості дорослих. Моя позиція чітка: кожен, хто бачив і промовчав, хто знав і не діяв, хто мав повноваження і не використав їх понесе відповідальність. Справа перебуває на моєму особистому контролі. Ця смерть дитини не "трагічний випадок". Це злочин", — додав генпрокурор.

