Ребенка уморили голодом: ужасная смерть мальчика с инвалидностью в Винницкой области

Об ужасном случае в Винницкой области сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко. Там от голода скончался 10-летний мальчик с инвалидностью.

Матери мальчика сообщили о подозрении. Фото: из открытых источников

Ребёнка не кормили по меньшей мере два месяца. У мальчика была инвалидность с рождения. Он не мог защитить себя и попросить о помощи. Ребенок полностью зависел от взрослых.

"Трудно писать и почти невозможно проговорить. Но еще труднее отдавать себе отчет, что эта смерть была медленной, предсказуемой и могла быть остановлена", — отметил Кравченко.

По данным следствия, с мая 2025 года ребенок не посещал школу. Состояние мальчика ухудшалось, но мать не обращалась к врачам.

Поражает, что семью с августа по декабрь неоднократно посещали представители социальных и медицинских служб, они видели, в каких условиях живет ребенок.

"Фиксировали ухудшение его состояния в документах. Но не сделали ничего, что могло бы спасти жизнь. Ребёнка не изъяли. Лечение не обеспечили. Защиту не предоставили. Само сочетание действий матери и бездействия служб привело к смерти мальчика", – написал генпрокурор.

Сейчас мать ребенка задержали и сообщили ей о подозрении в оставлении в опасности, повлекшем смерть ребенка. Женщине также инкриминируют злостное невыполнение родительских обязанностей. В суд подано ходатайство о содержании под стражей. Ранее женщину уже привлекали к ответственности за невыполнение родительских обязанностей.

Кроме матери подозрения также объявлены работнику социальной службы, закрепленному за семьей, и семейному врачу, которые не должным образом исполняли обязанности по охране жизни и здоровья ребенка.

"Мальчик умер не от болезни. Он умер от безразличия взрослых. Моя позиция четкая: каждый, кто видел и промолчал, кто знал и не действовал, кто имел полномочия и не использовал их, понесет ответственность. Дело находится на моем личном контроле. Эта смерть ребенка не "трагический случай". Это преступление", – добавил генпрокурор.

