Дитина важила лише 4,6 кг: на Закарпатті судитимуть матір за смерть немовляти

На Закарпатті перед судом постане 21-річна жінка, яку обвинувачують у злісному невиконанні батьківських обов’язків, що призвело до смерті її п’ятимісячного сина.

Трагедія, яка шокує – мати немовляти місяцями не зверталася до лікарів

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує Офіс Генерального прокурора.

Що сталося

За даними слідства, мати тривалий час не забезпечувала дитині належного догляду.

Йдеться про критичні порушення:

– відсутність належної гігієни;

– недостатнє харчування;

– ігнорування обов’язкових медичних оглядів.

Навіть коли стан немовляти погіршувався, жінка не зверталася до лікарів.

Причина смерті

У листопаді 2025 року дитина померла.

За висновком судово-медичної експертизи, смерть настала через тяжкий перебіг хвороби без лікування, що призвело до ураження мозку та зупинки дихання.

Особливо шокує факт, що у віці 5,5 місяців хлопчик важив лише 4,6 кілограма, що свідчить про критичне виснаження.

Що загрожує матері

Жінці інкримінують злочин за ст. 166 Кримінального кодексу України – злісне невиконання батьківських обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки.

Після трагедії трьох інших дітей у неї відібрали:

– один хлопчик проживає з біологічним батьком;

– двох дівчаток передано до дитячого будинку.

Справу передано до суду.

Як повідомляли раніше "Коментарі", на Рівненщині судитимуть медичну сестру, службова недбалість якої, за даними слідства, призвела до смерті двомісячної дитини. Трагедія сталася у грудні 2022 року в одній з лікарень Рівненської області під час підготовки до операції немовляті. За даними слідства, медична сестра принесла до операційної електричну грілку, яку вирішили використати для обігріву дитини. Водночас встановлено, що цей прилад не був сертифікований, не перебував на обліку медзакладу і не передбачався медичним протоколом. У результаті використання грілки дитина отримала опіки близько 45% поверхні тіла. Від отриманих травм немовля згодом померло.