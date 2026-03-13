За вбивство дитини світить три роки: на Рівненщині медсестра спалила немовля електрогрілкою

На Рівненщині судитимуть медичну сестру, службова недбалість якої, за даними слідства, призвела до смерті двомісячної дитини.

На Рівненщині судитимуть медсестру через смерть немовляти після опіків

Трагедія сталася у грудні 2022 року в одній з лікарень Рівненської області під час підготовки до операції немовляті.

За даними слідства, медична сестра принесла до операційної електричну грілку, яку вирішили використати для обігріву дитини.

Водночас встановлено, що цей прилад не був сертифікований, не перебував на обліку медзакладу і не передбачався медичним протоколом.

У результаті використання грілки дитина отримала опіки близько 45% поверхні тіла.

Від отриманих травм немовля згодом померло.

За висновками експертів, використаний прилад взагалі заборонений для обігріву немовлят.

Прокурори повідомили, що під час досудового розслідування проведено численні експертизи та слідчі дії, які дозволили зібрати достатню доказову базу.

Медсестрі інкримінують неналежне виконання професійних обов’язків через недбале ставлення до них, що спричинило смерть дитини.

Водночас правоохоронці продовжують розслідування щодо інших членів операційної бригади, які також могли запобігти трагедії.

Досудове розслідування проводили слідчі Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області.

Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі, а також заборону обіймати певні посади чи займатися професійною діяльністю на цей самий строк.

