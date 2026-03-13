За убийство ребенка светит три года: в Ровенской области медсестра сожгла младенца электрогрелкой

В Ровенской области будут судить медицинскую сестру, служебная халатность которой, по данным следствия, привела к смерти двухмесячного ребенка.

Как передают " Комментарии " , об этом сообщает Ровенская областная прокуратура .

Трагедия произошла в декабре 2022 года в одной из больниц Ровенской области во время подготовки к операции младенцу.

По данным следствия, медицинская сестра принесла в операционную электрическую грелку , которую решили использовать для обогрева ребенка.

В то же время установлено, что этот прибор не был сертифицирован, не состоял на учете медучреждения и не предусматривался медицинским протоколом .

В результате использования грелки ребенок получил ожоги около 45% поверхности тела .

От полученных травм младенец впоследствии скончался .

По выводам экспертов, использованный прибор вообще запрещен для обогрева младенцев .

Прокуроры сообщили, что в ходе досудебного расследования проведены многочисленные экспертизы и следственные действия, позволившие собрать достаточную доказательную базу.

Медсестры инкриминируют ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей из-за небрежного отношения к ним, повлекшему смерть ребенка .

В то же время правоохранители продолжают расследование в отношении других членов операционной бригады, которые также могли предотвратить трагедию.

Досудебное расследование проводили следователи Ровенского районного управления полиции ГУНП в Ровенской области .

Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы , а также запрет занимать определенные должности или заниматься профессиональной деятельностью на этот же срок.

