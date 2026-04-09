Ребенок весил всего 4,6 кг: в Закарпатье будут судить мать за смерть младенца

На Закарпатье перед судом предстанет 21-летняя женщина, обвиняемая в злостном неисполнении родительских обязанностей, что привело к смерти ее пятимесячного сына.

Шокирующая трагедия – мать младенца месяцами не обращалась к врачам

Как сообщают "Комментарии", об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Что произошло

По данным следствия, мать долго не обеспечивала ребенку должного ухода .

Речь идет о критических нарушениях:

– отсутствие должной гигиены;

– недостаточное питание;

– игнорирование обязательных медицинских осмотров.

Даже когда состояние младенца ухудшалось, женщина не обращалась к врачам.

Причина смерти

В ноябре 2025 года ребенок скончался.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила из-за тяжелого течения болезни без лечения , что привело к поражению мозга и остановке дыхания.

Особенно шокирует факт, что в возрасте 5,5 месяцев мальчик весил всего 4,6 килограмма , что свидетельствует о критическом истощении.

Что угрожает матери

Женщине инкриминируют преступление по ст. 166 Уголовного кодекса Украины – злостное невыполнение родительских обязанностей, повлекшее тяжкие последствия.

После трагедии троих других детей у нее отобрали:

– один мальчик проживает с биологическим отцом;

– две девочки переданы в детский дом.

Дело передано в суд.

Как сообщали ранее "Комментарии", на Ровенщине будут судить медицинскую сестру, служебная халатность которой, по данным следствия, привела к смерти двухмесячного ребенка. Трагедия произошла в декабре 2022 года в одной из больниц Ровенской области во время подготовки к операции младенцу. По данным следствия, медицинская сестра принесла в операционную электрическую грелку, которую решили использовать для обогрева ребенка. В то же время установлено, что этот прибор не был сертифицирован, не состоял на учете медучреждения и не предусматривался медицинским протоколом. В результате использования грелки ребенок получил ожоги около 45% поверхности тела. От полученных травм младенец впоследствии скончался.